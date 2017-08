Le week-end culturel..de Billy Tellier

Photo Courtoisie

J’ai vraiment aimé la série québécoise L’imposteur , ­notamment au niveau de l’intrigue qui est très bien ­ficelée. En plus d’être une série très bien écrite, le jeu des acteurs est excellent, notamment celui de l’acteur principal, Marc-André Grondin. Du côté américain, j’ai récemment vu la série de science-fiction, Westwold sur HBO. C’est une série à très grand déploiement avec un aspect western qui me permet de décrocher complètement. L’univers du Far West, avec ses magnifiques ­paysages, me plaît beaucoup. J’ai vraiment adoré ça !