L’échelle à péloquin

En 2013, le combo rock lançait... Like Clorkwork, un LP à l’enregistrement trouble (c’est là que l’ex-batteur Joey Castillo y a laissé ses baguettes) puis aux accolades justifiées. Près de quatre années plus tard, comment Josh Homme et ses reines répondent-ils aux attentes incommensurables ? En faisant fi de cette pression, justement.

Sur Feet Don’t Fail Me Now, qui lance le brûlot, Homme dévoile sa meilleure imitation de Bowie sur fond de musique mi-new wave, mi-clin d’œil à Take Me Out de Franz Ferdinand. À l’écoute de l’énergique Head Like A Haunted House, les fans de The Hives risquent de sourciller. Sur l’ambitieuse Villains Of Circumstance, c’est les inconditionnels de Muse qui tendront l’oreille.