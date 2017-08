Un message à son ex-mari sur la robe de Mel B?

Plusieurs tenues ont capté l'attention des internautes lors de la dernière édition des VMAs.

Mel B est sans contredit l'une des vedettes dont le look a le plus surpris les gens, non pas à cause de sa beauté (bien qu’elle soit magnifique), mais plutôt à cause d'un message bien clair imprimé en paillette sur le devant de sa robe.

«You will never own me» (Je ne t'appartiendrai jamais).

Les médias et les personnes sur place ont vite fait le lien entre le message et la récente rupture de l'ancienne Spice Girls avec Stephen Belafonte. Après 10 ans de mariage et un enfant ensemble, Mel B a demandé le divorce ce printemps. Elle a joint à sa demande un long témoignage détaillant les divers sévices que son ex-mari lui aurait fait endurer. Une bien terrible histoire.

C'est pour cette raison que plusieurs soupçonnent que cette phrase soit destinée à cette personne en particulier. Mel B est restée silencieuse à ce sujet, mais on doute bien que Scary Spice souhaite lancer un message très clair à celui qui l'aurait terrorisée pendant de nombreuses années.