Mort du réalisateur de «Massacre à la tronçonneuse»

Tobe Hooper, l’un des réalisateurs les plus influents du film d’horreur et père du Massacre à la tronçonneuse est décédé samedi à l’âge de 74 ans, rapportent des médias américains.

La cause du décès de M. Hooper, dans la ville californienne de Sherman Oaks, n’a pas été communiquée, précise le magazine Variety.

Joues rebondies, lunettes ovales finement cerclées et sourire, Tobe Hooper n’avait certes pas la tête de l’emploi de l’un des plus grands maîtres du genre, qu’il a totalement révolutionné en 1974 avec Texas Chain Saw Massacre.

Ce film raconte, avec un réalisme nouveau à l’époque, les malheurs d’un groupe d’amis attaqués par «Leatherface», l’homme au masque en peau humaine et à la tronçonneuse meurtrière.

Le film réalisé pour seulement 300 000 $ a été censuré dans certains pays à cause de son extrême violence, ce qui ne l’a pas empêché de devenir le film indépendant le plus profitable des années 70, affirme Variety.

Hooper, qui avant d’embrasser la carrière de réalisateur était un professeur d’université, a aussi tourné Poltergeist en 1982, écrit et produit par Steven Spielberg, devenu lui aussi un modèle du genre.