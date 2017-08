Que se passe-t-il avec Jaromir Jagr?

Le légendaire Jaromir Jagr est toujours joueur autonome alors que le mois de septembre arrive à grands pas. Il faut toutefois s’attendre à voir le Tchèque être de retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an prochain.

Son agent Petr Svoboda, qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal pendant plusieurs saisons, travaille fort pour dénicher un nouvel employeur au numéro 68.

Les Flames de Calgary auraient démontré de l’intérêt envers Jagr, selon le réseau Sportsnet.

«Je travaille fort présentement pour régler ce dossier», a mentionné Svoboda à la station radiophonique News 1130 de Vancouver, samedi.

Un visage connu

Maintenant âgé de 45 ans, l’ailier est devenu le deuxième meilleur pointeur de l’histoire de la LNH en 2016-2017. Il compte désormais 1914 points, alors que Wayne Gretzky en a amassé 2857.

L’attaquant a obtenu 46 points avec les Panthers de la Floride la saison dernière, participant aux 82 matchs de son équipe.

Si Jagr s’entend avec les Flames, il retrouvera l’entraîneur Glen Gulutzan, qui l’a dirigé pendant 34 matchs avec les Stars de Dallas, lors de la campagne 2012-2013. Le natif de Kladno avait été productif, amassant 26 points, dont 14 buts.

«Lorsque je l’ai dirigé, tout d’abord, il n’était plus aussi rapide qu’auparavant, mais en fond de territoire, il est toujours plus fort en possession de rondelle que la plupart des joueurs dans cette ligue, avait expliqué le pilote lors de la dernière saison, lorsque questionné à propos de Jagr. Mais ce qui est le plus impressionnant dans son cas, parmi toutes ses habiletés, son gabarit, sa puissance et ses mains, c’est son sens du hockey qui est incroyable.»

Jagr pourrait également atteindre le premier rang au chapitre des matchs joués au cours de la prochaine campagne. Il en compte 1711, soit 56 de moins que l’ancienne gloire des Red Wings de Detroit Gordie Howe.