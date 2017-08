Québec vue 88 M de fois sur YouTube

Le vidéoclip de la chanson du générique de la populaire série coréenne Goblin : The Lonely and Great God, tournée à Québec l’an dernier, a dépassé les 88 millions de visionnements sur YouTube.

Le vidéoclip a fait le tour du globe. La chanson, intitulée Stay With Me (à ne pas confondre avec la pièce de Sam Smith), s’est hissée au palmarès des chansons les plus vendues dans le monde à sa sortie, à l’automne dernier, selon le classement Billboard. Il s’agit de la chanson du générique de fin de la série, qui a été diffusée au dernier épisode.

La pièce est interprétée en duo par un membre d’un groupe k-pop très populaire en Corée, Chan Yeol, qui accompagne une jeune star de la musique coréenne, Punch.

Mis en ligne le 2 décembre dernier, le vidéoclip montre de magnifiques plans de la ville tirés de la série, dont le Château Frontenac et plusieurs rues du Vieux-Québec, ponctués des images tournées en studio pour l’enregistrement de la chanson.

CAPTURES D’ÉCRAN

Impact considérable

Goblin : The Lonely and Great God est une série fantastique et romantique qui met en vedette une superstar sud-coréenne, Gong Yoo. La ville de Québec est devenue le décor de cette série en octobre 2016 lors d’un imposant tournage qui s’est majoritairement déroulé dans le Vieux-Québec. La série a été une des plus écoutées en Asie l’hiver dernier.

La publication de ce genre de vidéoclip procure une visibilité exceptionnelle pour la ville.

CAPTURES D’ÉCRAN

Même si elle n’a pas encore de chiffres officiels pour 2017, la responsable des communications de l’Office du tourisme de Québec, Marie-Julie Couturier, rapporte que la diffusion de cette série a eu un impact considérable sur la venue de touristes coréens.

« Il y a une augmentation, c’est palpable, a-t-elle commenté. Surtout lorsqu’on va dans le Petit-Champlain et qu’on demande aux commerçants, ils le reconnaissent. (...) Il y a des reportages qui ont été faits et quand on demande à des Asiatiques, ils disent clairement qu’ils sont venus à cause de la série. »