Sept artistes à voir au FME

Les amateurs de musique qui prendront part à la 15e édition du Festival de musique émergente (FME) de Rouyn-Noranda, du 31 août au 3 septembre, auront droit à un programme riche et varié mettant en vedette plus de 70 artistes d’ici et d’ailleurs. Afin d’y voir plus clair, Le Journal a demandé à la cofondatrice de ­l’événement, Jenny Thibault, de nous suggérer quelques concerts à ne pas manquer cette année. Les voici.

A Tribe Called Red

De la grande visite à Rouyn-Noranda ! Le trio de producteurs autochtones, dont tous les albums ont décroché une nomination pour le Prix de musique Polaris (son plus récent, We Are The Halluci Nation, pourrait remporter ce prix récompensant le meilleur album canadien de l’année), lancera la 15e édition du festival. « Il y a sept ­communautés autochtones, en Abitibi-Témiscamingue (...) Nous espérons attirer beaucoup de gens de ces ­communautés-là à Rouyn en ouvrant le festival avec eux, a indiqué Jenny Thibault. Ce sera une belle ­occasion pour les rencontrer et partager un beau moment avec eux, grâce à l’art et la musique. »

Où et quand ? 31 août, 22 h 15, Scène extérieure Desjardins