Marathon SSQ Lévis-Québec: un homme de 31 ans décède après un arrêt cardio-respiratoire

Tragédie au Marathon SSQ Lévis-Québec. L’homme de 30 ans qui a subi un arrêt cardio-respiratoire à quelques kilomètres de l’arrivée n’a malheureusement pas survécu, ont annoncé les organisateurs par voie de communiqué.



Maxime Pouliot-Rochefort, de Saint-Augustin-de-Desmaures prenait part à l’épreuve de 21,1 km de la 20e édition du Marathon quand il a subi un malaise à 2 km de l’arrivée.

Les secouristes le long du parcours l’ont pris en charge jusqu’à l’arrivée des ambulanciers qui ont procédé aux manœuvres de réanimation avant de le transporter à l’hôpital, où son décès a été constaté quelques heures plus tard.



L’organisation Je Cours Qc, la firme Gestev et la Corporation Événements course Québec ont exprimé leurs condoléances à la famille éprouvée.



