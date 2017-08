Une femme dans un monde d’hommes

Chanteuse de la formation métal symphonique Epica, Simone Simons évolue depuis 15 ans dans un univers où la testostérone est en forte représentation. La cantatrice néerlandaise de 32 ans cultive, hors de la planète métal, une passion pour la mode, la cuisine, les voyages et la photographie.

Son blogue SmoonStyle, lancé en 2010, a été consulté par huit millions de visiteurs.

« Les fans me questionnaient beaucoup sur mes vêtements, mes cheveux, mon maquillage et j’ai eu l’idée, un jour, de lancer un blogue là-dessus », a-t-elle indiqué, quelques jours avant le passage de la formation à l’Impérial Bell le 2 septembre.

Photo courtoisie

La chanteuse, qui est aussi présente sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook, pense être la première chanteuse, ou le premier chanteur, actif dans le monde de la musique métal à tenir ce genre de blogue.

« Les réseaux sociaux me permettent de communiquer avec les fans. Certains critiquent mon blogue, mais moi, je dis toujours aux gens de faire ce qu’ils ont envie de faire dans la vie et de ne pas s’occuper des commentaires des autres. C’est comme ça que les passions débutent », a-t-elle indiqué, précisant qu’elle est un peu moins active depuis la naissance de son fils Vincent en 2013.

Simone Simons n’a jamais rêvé, lorsqu’elle prenait des leçons de flûte, à l’âge de 12 ans, de devenir chanteuse dans un groupe métal.

« J’ai toujours aimé la musique. Ma sœur et moi, on s’imaginait, lorsqu’on chantait, faire partie d’un groupe de filles. On fantasmait là-dessus comme à peu près tous les jeunes qui aiment la musique peuvent le faire et sans savoir ce que c’est dans la réalité », a-t-elle raconté.

Moments fabuleux

L’adolescente a ensuite découvert le rock alternatif de Silverchair, Radiohead, Deftones, Live et Nirvana.

« Mon premier amoureux m’a fait écouter du Death et du Black Metal, et j’ai ensuite craqué pour le métal symphonique, lorsque j’ai entendu les formations Tristania, Lacuna Coil et le groupe finlandais Nightwish. C’est ce qui m’a amené dans cette direction », a-t-elle précisé.

Simone Simons avoue vivre une aventure incroyable avec Epica. Le sextuor, qui a vu le jour en 2002, lancera le 1er septembre, un EP de six nouvelles chansons, intitulé The Solace System.

« Ça fait 15 ans que je suis avec le groupe. Ça représente la moitié de mon existence. J’ai vu le monde, je gagne ma vie en chantant, et j’ai vécu des moments fabuleux. C’est une aventure assez fantastique jusqu’à maintenant », a-t-elle dit.

► Epica est en concert le 2 septembre à l’Impérial Bell. Les formations Lacuna Coil, Insomnium et Elantris assumeront les premières parties.