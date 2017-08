VMA 2017 : Miley Cyrus lance une blague à son père Billy Ray Cyrus

Alors que dans quelques heures seulement les MTV's Video Music Awards battront leur plein en Californie, certaines vedettes se remémorent des souvenirs peu glorieux des éditions passées.

C'est le cas de Miley Cyrus qui avait choqué les téléspectateurs en 2013 alors qu'elle s'était mise à «twerker» sur le chanteur de Blurred Lines, Robin Thicke, habillée d'un deux-pièces en genre de latex couleur chair. C'était le bon temps.

La performance fut sans contredit l'une des plus controversées de l'histoire du gala et Miley Cyrus en est bien consciente. C'est pourquoi elle a lancé cette petite blague à son père sur Instagram.

Sorry Dad.... I'll be good tonight I promise ... @vmas Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 27 Août 2017 à 11h25 PDT

«Désolée papa... Je serai sage ce soir, c'est promis», indique la chanteuse derrière les succès Wrecking Ball et Party in The USA.

Miley Cyrus n'est pas la seule à avoir marqué les esprits lors des éditions passées des MTV's VMAs. Madonna et Britney Spears avaient fait sourciller plus d'une personne en se frenchant sur la scène en 2003.

Sans oublier Kanye West qui a ruiné le discours de Taylor Swift en 2009...

On attend donc avec impatience l'édition 2017 du gala et ses possibles controverses!