VMAs 2017 : Pink et sa famille ont défilé en complet sur le tapis rouge et c'est beaucoup trop cute

On a vu beaucoup de looks défiler sur le tapis des VMAs ce dimanche, mais on doit dire qu'il y en a un qui nous a particulièrement plu : celui de Pink et de sa famille!

En effet, la chanteuse s'est présentée en complet sur le tapis rouge tout comme sa fille Willow et son mari, Carey Hart. De quoi faire fondre les coeurs les plus durs!

Ils sont si beaux!

Pink a eu l'honneur de recevoir le prix Vanguard, qui récompense un artiste pour sa contribution à la musique, la mode et la culture populaire.

