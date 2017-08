On attendait tous avec impatience la diffusion du nouveau clip de Taylor Swift et on n’a pas été déçus : il s'en passe des choses dans sa vidéo pour Look What You Made Me Do.

Voici sans plus tarder 8 détails que vous avez peut-être manqués dans le nouveau clip de Taylor Swift

1. La «réputation» de Taylor morte et enterrée après toute l'histoire avec Kim K et Kanye.

Capture d'écran

Adieu, ancienne Taylor!

2. La bague en serpent qu'elle porte au doigt.

Capture d'écran

Tout au long du clip, la chanteuse porte divers bijoux reptiliens.

3. Le bain de diamant fait-il référence à Kim Kardashian?

Capture d'écran

On sait que la star de télé-réalité a été victime d'un vol de bijoux en diamant à Paris...

4. La multitude de serpents qui se promènent dans son clip

Capture d'écran

Taylor Swift tente clairement de s'approprier le surnom de serpent qui lui a été désigné par Kim Kardashian lors de leur fameuse chicane. Elle a tous les airs d'une véritable reine du royaume des reptiles sur son trône.

5. Une flèche à Katy Perry?

Capture d'écran

Avec sa perruque courte et son manteau à imprimé léopard, Taylor Swift semble se moquer de son ennemie jurée, Katy Perry.

6. La «squad» de Taylor.

Capture d'écran

L'an dernier, tout le monde parlait de la «squad» de Taylor, ses amies souvent mannequin qui étaient toujours à ses côtés.

7. Les chandails «I love T.S»

Capture d'écran

8. Les nombreuses choses reprochées à Taylor, prenant la forme de ses «anciennes personnalités»

Capture d'écran

Capture d'écran

De la Taylor Swift «nerd» de You Belong To Me à celle qui danse toujours aux galas, toutes les Taylor Swift du passé sont présentes dans le clip.

