Cet automne à TVA: une saison de confidences

MONTRÉAL | Plusieurs nouveautés sont particulièrement attendues cet automne à l’antenne de TVA, surtout le retour de Paul Arcand dans «Conversation secrète», le dimanche à 21 h.

Parmi la trentaine de productions originales qui débouleront en ondes à compter du 11 septembre, les rencontres de l’animateur vedette risquent de faire mouche. Paul Arcand mènera des entretiens avec des invités d’exception. «On va avoir comme invités des gens de tous les milieux, ça va aller du bandit au Pape, a-t-il indiqué. Mais ce sont des gens qui ont réellement quelque chose à dire, une histoire à nous conter, que ce soit en lien avec l’actualité ou pas.» La saison comprendra huit épisodes, diffusés entre l’automne et l’hiver.

Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation, s’attend à rallier beaucoup de monde devant la nouvelle émission réunissant Messmer et Charles Lafortune, «Lâchés lousses», le mardi à 19h. Après avoir été hypnotisés par Messmer, quatre invités issus du public traverseront des épreuves et se livreront à des performances loufoques, tout en étant sous l’emprise du fascinateur. L’extrait présenté en conférence de presse lundi annonce beaucoup de facéties et de rigolades. «Les invités sont vraiment au cœur de l’émission, ce qui fait en sorte que tous les numéros ont un rapport avec eux, ils sont volubiles et ils n’ont plus de filtre», a raconté Charles Lafortune.

La dernière grande nouveauté de la saison est «La vraie nature», le dimanche à 21 h (en alternance avec Paul Arcand). Jean-Philippe Dion va inviter trois personnalités qui ne se connaissent pas ou peu à passer 24 heures dans un chalet, afin de parler de leur vie et de leur parcours.

Des valeurs sûres

Au rayon des retours en ondes, on retrouve des émissions qui ont déjà fait leurs preuves comme la seconde saison de «La Voix Junior», le dimanche à 19h00, avec les coachs Marie-mai, Marc Dupré et Alex Nevski, et, le lundi à 19 h, ce sera «La Voix Junior Extra», un nouveau rendez-vous, présenté par Maripier Morin, qui présentera du contenu inédit, des images des répétitions, des conversations entre les coachs ou entre les jeunes...

Toutes les émissions phares de TVA sont aussi de retour, dont «Salut, bonjour!» qui entre dans sa trentième saison, «Deux filles le matin » ou encore «Denis Lévesque».

La nouvelle saison de «Boomerang», le lundi à 19 h 30 va inverser les rôles, car ce sont maintenant les parents de Karine (Catherine-Anne Toupin) qui vont venir habiter chez elle et Patrick (Antoine Bertrand).

Une dernière saison

La famille O’Hara déménage, puisque la série «O’» sera maintenant diffusée le mardi, à 20 h. On verra également la suite de «L’échappée» (lundi, 20 h), «L’Heure bleue» (mardi, 21 h) et la première saison de «Blue Moon», le mercredi à 21 h.

«L’imposteur» reprend sa case horaire du lundi, à 21h avant de quitter les ondes après cette seconde saison. Enfin, il nous reste deux saisons de la série «Au secours de Béatrice» à se mettre sous la dent avant le printemps prochain.

Pour l’hiver, TVA a déjà annoncé les poids lourds de sa programmation avec «La Voix 6», le nouveau jeu «Face au mur», ainsi que les séries «Fugueuse» avec Claude Legault. «En tout cas» fera évoluer à l’écran une solide distribution, composée de Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Yan England, Yves Jacques, Sophie Faucher, Andrée Lachapelle, Mickaël Gouin, Diane Lavallée et Laurence Leboeuf.