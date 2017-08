Conférence Américaine de la NFL: les portraits des divisions Est et Nord

Conférence Américaine - division Nord: encore des croûtes à manger

La division Nord de la conférence américaine a longtemps été considérée comme la plus féroce et compétitive dans la Ligue. Or, les Steelers semblent clairement avoir pris le pas sur leurs trois rivaux. Les Ravens leur offriront l’opposition habituelle, mais ils manquent d’explosivité. Les Browns s’amélioreront, c’est inévitable, mais sont encore à des années-lumière. Les Bengals peuvent surprendre, mais semblent en déclin.

Conférence Américaine - division Est : un trône inaccessible

Photo AFP

Qui pourra sérieusement prétendre à détrôner les Patriots dans l’Est ? La question est légitime, et ce, même si les Dolphins ont fait des pas de géant en 2016 et que les Bills pourraient être galvanisés par la présence d’un autre nouveau régime. Ça sent le neuvième titre de division de suite à plein nez dans toute la Nouvelle-Angleterre !