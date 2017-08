Eugenie Bouchard en baisse

La Québécoise Eugenie Bouchard a glissé de deux rangs au classement de la WTA, nouvellement publié lundi.

En effet, la joueuse de 23 ans est maintenant au 76e échelon mondial. Lors de la dernière semaine, Bouchard a sèchement défait l’Américaine Lauren Davis (34e) au premier tour du tournoi de New Haven avant de s’incliner devant la première favorite de la compétition, la Polonaise Agnieszka Radwanska.

La Québécoise participera aux Internationaux des États-Unis, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de l’année. À son match initial, elle y affrontera mardi la Russe Evgeniya Rodina (89e).

De son côté, la Québécoise Françoise Abanda se rapproche du top 100 mondial, alors qu’elle pointe au 117e du classement de la WTA, en hausse d’un rang. La Canadienne Bianca Andreescu est maintenant 169e, en baisse d’un échelon.

Le classement de la WTA est toujours mené, dans l’ordre, par Karolina Pliskova, Simona Halep et Garbine Muguruza. L'Australienne Daria Gavrilova a pour sa part profité de sa victoire à New Haven pour bondir de six places et apparaître au 20e rang.

Raonic, toujours 11e

Chez les hommes, le Canadien Milos Raonic, qui ratera les Internationaux des États-Unis en raison d’une blessure au poignet gauche, pointe toujours au 11e échelon mondial.

Ses compatriotes Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont 69e et 78e.

Le Québécois Félix Auger-Aliassim est désormais 226e, en hausse d’un rang.

L’Espagnol Rafael Nadal est toujours au sommet. Il est suivi par le Britannique Andy Murray, absent à Flushing Meadows, des Suisses Roger Federer et Stan Wawrinka et du Serbe Novak Djokovic. Wawrinka et Djokovic ratent également le dernier rendez-vous majeur de la saison.