Langlois et Duchesne au sein d’Équipe Canada

Quatre Québécois seront en selle lors des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal dans une dizaine de jours, dont les vétérans Bruno Langlois et Antoine Duchesne.



Un coureur de Lévis donnera aussi ses premiers coups de pédale à un tel niveau. Pier-André Côté, champion du critérium et grand gagnant des Jeux d’été du Canada, a été retenu au sein de la formation.

Cyclisme Canada a annoncé lundi les noms des athlètes qui porteront les couleurs d'Équipe Canada à la huitième édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM), les deux seules épreuves du WorldTour en sol canadien, qui auront lieu respectivement le vendredi 8 septembre à Québec et le dimanche 10 septembre à Montréal.

Depuis la création des GPCQM en 2010, l’organisateur Serge Arsenault, a toujours invité l'équipe nationale, permettant ainsi aux coureurs canadiens de courir sous le regard des équipes de l’UCI WorldTour.

Équipe Canada aura à sa tête Ryan Anderson et Antoine Duchesne, qui courent pour l'équipe Direct Énergie. Duchesne était membre de l'équipe olympique du Canada l'an dernier à Rio.

Équipe Canada comprend aussi trois champions canadiens en titre, à savoir Matteo Dal-Cin, actuel champion sur route élite, Marc-Antoine Soucy, champion chez les moins de 23 ans, et pour compléter l'équipe, on trouve Jack Burke et Alec Cowan, deux coureurs de moins de 23 ans. Encore une fois, le champion canadien sur route de 2016, Bruno Langlois, âgé de 38 ans, sera au départ, lui qui n’a pas raté souvent ces épreuves. Langlois a terminé 8e du dernier Tour de Beauce en juin.

Le Québécois Guillaume Boivin devrait également être dans le peloton puisque son équipe Cycling Academy a aussi été invitée par l’organisateur.



L’ÉQUIPE CANADIENNE

Ryan Anderson - Spruce Grove, AB

Jack Burke - Squamish, CB

Alec Cowan - Calgary, AB

Pier-André Côté - St-Henri de Lévis

Matteo Dal-Cin - Ottawa, ON

Antoine Duchesne - Saguenay

Bruno Langlois - Québec

Marc-Antoine Soucy - Amos