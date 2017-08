Le retour de Tyrell Sutton

Après avoir soigné une petite blessure à un genou, Tyrell Sutton devrait être à son poste pour l’important match de jeudi contre le Rouge et Noir d’Ottawa.

Par le passé, le porteur de ballon avait besoin de plusieurs petits bobos pour rater une partie, mais son entraîneur-chef Jacques Chapdelaine a changé de philosophie à cette position cette année.

« On a présenté un plan à Tyrell et à Brandon Rutley au début de la saison quant à leur utilisation, a souligné l’entraîneur-chef des Alouettes. On est d’avis que nous avons deux des meilleurs demis à l’attaque de la LCF quand ils sont en santé.

« Lorsqu’on établit une alternance qui a une certaine logique, il n’y a pas de problème.»

Fier compétiteur, Sutton n’est pas un grand partisan de cette façon de faire. Il aimerait jouer les 18 rencontres malgré les blessures qui peuvent l’affecter durant une campagne.

« Personne n’aime cette philosophie, car tout le monde veut jouer et veut le faire le plus longtemps possible, a dit le n° 20 en toute franchise. La plupart des joueurs verraient leur rythme en être affecté, mais ce n’est pas le cas pour moi. »

La solution ?

Est-ce que la solution pour relancer l’attaque des Alouettes ne serait pas d’habiller Sutton et Rutley comme ce fut le cas lors des saisons passées ?

« C’est sûr qu’on en parle entre nous, a expliqué celui qui a 402 verges de gains au sol et 2 touchés au compteur depuis le début de la campagne. On l’a déjà fait par le passé et on avait connu un certain succès. Pour le moment, on doit patienter d’avoir chacun nos opportunités. »

C’est principalement le ratio qui empêche Chapdelaine d’utiliser cette stratégie. Présentement, en raison des nombreuses blessures qui affectent les Alouettes, l’entraîneur-chef place les pièces de son casse-tête en fonction de protéger son quart Darian Durant.

Le bloqueur Jovan Olafioye, qui n’a pas terminé la rencontre face à Winnipeg en raison de spasmes au dos, devrait être capa­ble de sauter sur le terrain jeudi contre Ottawa. Christopher Greaves a tout de même pris part à quelques situations simulées lors de l’entraînement lundi.

En fin de journée, les Alouettes ont annoncé qu’ils avaient libéré les joueurs de ligne défensive Ray Drew et Eli N’Goyi.