Les joueurs de la semaine au football universitaire

Le quart-arrière Hugo Richard, du Rouge et Or de l’Université Laval, ainsi que le joueur de ligne Philippe Lemieux-Cardinal et le retourneur Raphaël Major-Dagenais, des Carabins de l’Université de Montréal, ont été nommés joueurs de la dernière semaine dans le Football universitaire RSEQ.

Richard a repris là où il l’avait laissé en 2016. Le pivot de quatrième année du Rouge et Or a connu un fort match samedi face au Vert & Or de Sherbrooke, complétant 29 de ses 41 passes tentées (70,7%) pour des gains de 361 verges et trois passes de touché.

Le joueur par excellence de la dernière Coupe Vanier a également lui-même franchi la ligne des buts pour le majeur au second quart. Le Rouge et Or l’a emporté 40-5.

À son premier match dans les rangs universitaires, Lemieux-Cardinal a fait bonne impression. Le joueur de ligne défensive a réussi six plaqués, dont un pour une perte, dans une victoire de 37-19 des Carabins sur les Stingers à Concordia.

Lemieux-Cardinal a également provoqué deux échappés et rabattu une passe au cours de cette première rencontre impressionnante.

Major-Dagenais a profité du premier match de la saison 2017 pour se présenter au reste de l'Association québécoise. Dans une victoire de 37-19 des Carabins sur les Stingers à Concordia, le receveur de passes et membre important des unités spéciales des Bleus a récolté 63 verges sur les retours de bottés d’envoi et de dégagement, mais il s’est surtout illustré lors d’une feinte de tentative de placement au troisième quart.

Major-Dagenais, a décampé avec le ballon sur 14 verges pour inscrire le majeur.