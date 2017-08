Tout récemment, un sondage demandait aux participants quelle équipe possède les meilleures ressources pour connaître autant de succès que les Blackhawks de Chicago, les Penguins de Pittsburgh et les Kings de Los Angeles qui monopolisent toute l’attention depuis 2009?

Évidemment, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, notamment :

la qualité des jeunes joueurs de l’organisation;

la clairvoyance des décideurs;

l’éclosion des meilleurs effectifs de l’organisation;

la compétence des entraîneurs;

et, évidemment, le plafond salarial.

Avant de modifier la structure salariale des équipes, à la suite du lockout de 2004, plusieurs directeurs généraux pouvaient se balader avec des chèques en blanc. Or, ce n’est plus le cas.

Il faut savoir établir un plan de gestion permettant à l’organisation d’obtenir des résultats répondant aux attentes des propriétaires tout en gardant un regard sur les années à venir et sur les conséquences que peut entraîner une mauvaise analyse des effectifs.

Quelle équipe est la mieux structurée pour rêver à la coupe Stanley deux ou trois fois au cours des 10 prochaines années ?

Les Oilers d’Edmonton ? Les Maple Leafs de Toronto ? Et pourquoi pas les Predators de Nashville. On avance aussi les Blue Jackets de Columbus... mais il faudra attendre.

Les trois premières équipes misent sur de brillants jeunes joueurs. Connor McDavid et Leon Draisaitl forment un duo spectaculaire. Auston Matthews, William Nylander et Mitch Marner ont redonné espoir aux patients partisans des Leafs. Et les Predators, le printemps dernier, ont laissé une carte de visite qu’on risque de consulter plusieurs fois.

Le cas des Predators

C’est vrai que les Predators ont perdu James Neal, Mike Fisher et que Pekka Rinne a 35 ans. Mais, si on fait des comparaisons avec les autres formations de la Ligue, y a-t-il une équipe qui peut miser sur un quatuor de défenseurs aussi impressionnant ?

Et ça ne s’arrête pas là. Avez-vous consulté le salaire des quatre joueurs. Bon, d’accord, vous connaissez le montant qu’on verse à P.K.Subban chaque saison à la suite d’un élan de générosité de Geoff Molson.

Mais les trois autres ? Roman Josi est le meilleur du groupe selon bien des observateurs, il gagne 4 millions $ par saison. Son contrat prend fin au terme de la saison 2019-2020. Mattias Ekhölm, qui évolue avec Subban, recevra par saison jusqu’en 2020-21, 3,75 millions $. Et Ryan Ellis a signé une entente lui accordant 2,5 millions $ jusqu’en 2018-19.

Un total de 19,25 millions $ pour le quatuor. Et aucun de ces quatre joueurs n’a plus de 27 ans.

Et chez le Canadien ? Shea Weber 7,8 millions $, Jeff Petry 5,5 M$, Kyle Alzner 4,6 M$, trois joueurs avec des ententes jusqu’en 2020-2021. Un total de 18,3 M$, mais pour trois joueurs. Le meilleur du groupe de défenseurs a 32 ans.

Poile avait l’espace de manœuvre pour offrir 8 M$ à Ryan Johansen, un contrat que plusieurs considèrent comme beaucoup trop élevé pour un joueur de centre qui ne fonctionne pas toujours à plein régime. Il a aussi octroyé plus de 4 M$ à Viktor Arvidsson, tout en embauchant Nick Bonino, 4,1 M$ et Alexeï Emelin, 3 M$. Et, n’oublions pas que l’excellent attaquant, Filip Forsberg, gagne 6 millions $ par saison.

Seize joueurs des Predators ont des ententes jusqu’à la fin de 2019-20, dont les quatre meilleurs attaquants qui ont des contrats allant jusqu’à 2020-21 et plus, et Poile bénéficiera d’une somme de 28 millions $ pour ajouter sept joueurs.

Dans le cas de Marc Bergevin, il a présentement neuf joueurs avec des contrats s’échelonnant jusqu’à 2019-20 et il aura 48 M$ pour embaucher 14 joueurs.

Peut-on bâtir une équipe capable d’atteindre les mêmes sommets que les Blackhawks et les Penguins ?

Les deux organisations ont obtenu le billet gagnant lors du repêchage des joueurs amateurs avec Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jonathan Toews et Patrick Kane.

Nashville a bien réussi au cours des dernières années sans toutefois acquérir un joueur de concession. Mais quand on parvient à sortir des rangs amateurs des joueurs comme Josi (39e, 2008), Ekhölm (102e, 2009), Ellis (11e 2009), Viktor Arvidsson (112e, 2014), Seth Jones (4e, 2013), échangé aux Blue Jackets de Columbus en retour de Ryan Johansen (4e, 2010), inévitablement, on obtient des résultats.

Et quand on ajoute Forsberg en échange de Martin Erat, qui était rendu à la croisée des chemins, ça permet à une organisation de grandir rapidement.

Les Predators peuvent-ils atteindre à nouveau la grande finale ?

Retour au bercail

C’est le retour au bercail pour bien des directeurs généraux... bien que la plupart avaient néanmoins le cellulaire à portée de la main pendant tout le mois d’août.

Mais arrive le mois de septembre et les rumeurs se multiplient, et elles seront nombreuses parce que Matt Duchene est toujours au Colorado, David Pastrnak n’a toujours pas d’entente avec les Bruins, Jaromir Jagr attend des nouvelles de Calgary et... Marc Bergevin fait du « shopping ».

On lui prête plusieurs intentions. Au cours du week-end, on disait qu’il s’intéresse toujours au dossier Ryan Nugent-Hopkins et qu’il surveille ce qui se passe au Colorado. Mais qui ne garde pas l’œil ouvert sur ces dossiers ?