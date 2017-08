Tobe Hooper en 5 films

Le maître de l’horreur américain Tobe Hooper s’est éteint dimanche, laissant dans le deuil toute une communauté de cinéphiles. Le Journal vous propose cinq films à voir ou à revoir pour revisiter l’œuvre du réalisateur.

Massacre à la tronçonneuse

Photo courtoisie

Œuvre aussi importante que brutale et violente, Massacre à la tronçonneuse demeure à ce jour l’un des films d’horreur les plus marquants et influents. Rapidement élevé au rang de film-culte, ce récit d’une famille cannibale inspiré par l’histoire (vraie) du meurtrier Ed Gein a donné sept suites, antépisodes et remakes. Le plus récent, intitulé simplement Leatherface, est attendu le mois prochain. On y découvrira l’enfance du tueur iconique.

Poltergeist

Photo courtoisie

Huit ans après son Massacre à la tronçonneuse, Tobe Hooper livrait un nouveau long-métrage destiné, lui aussi, à atteindre le rang de film-culte : Poltergeist. Il s’agit d’ailleurs d’un des rares films d’horreur à avoir été nommé à la prestigieuse cérémonie des Oscars. Il y a été cité à trois reprises, soit pour ses effets visuels et sonores, en plus de sa musique originale.

The Funhouse

Photo courtoisie

Dans The Funhouse, quatre adolescents décident de passer la nuit dans un parc d’attractions mobiles. Mais la fête tourne vite au cauchemar avec l’arrivée d’un meurtrier qui cache son identité derrière un masque de Frankenstein. Souvent considéré comme un titre beaucoup moins glorieux du curriculum vitæ de Tobe Hooper, ce film figure toutefois sur la liste des plaisirs coupables de plusieurs amateurs de frissons... et de rires.

The Mangler

Photo courtoisie

En 1995, Tobe Hooper collaborait non seulement avec l’auteur Stephen King, mais également avec Robert Englund, alias Freddy Krueger, pour son long-métrage The Mangler. Adaptation de la nouvelle du même titre, on y retrouvait une bonne vieille sécheuse... possédée par un démon et développant des tendances meurtrières.

Toolbox Murders

Photo courtoisie

Titre moins connu du répertoire de Tobe Hooper, Toolbox Murders n’en est pas moins divertissant pour autant. Ce remake du classique de l’horreur du même titre raconte l’histoire d’une entité surnaturelle qui s’en prend aux locataires d’un hôtel hollywoodien en pleines rénovations.