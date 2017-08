TVA veut créer l’événement

Pour confirmer son titre de chaîne la plus regardée en direct, TVA privilégiera les émissions à caractère « événementiel » cet automne. Voilà pourquoi des titres comme La vraie nature, Conversation secrète et Lâchés lousses intégreront sa grille horaire au cours des prochaines semaines.

Selon les données confirmées de Numéris, dévoilées lundi au lancement de programmation du réseau, 90 % de l’écoute de TVA se fait en direct, chose particulièrement précieuse quand l’écoute en différé, c’est-à-dire celle qui plaît le moins aux annonceurs puisque les téléspectateurs peuvent sauter les pauses publicitaires, gagne en popularité d’année en année.

Le retour de Paul Arcand s’inscrit dans cet esprit. Le morning man du 98,5 FM Montréal animera Conversation secrète, une série de grandes entrevues avec des gens qui marquent l’actualité ou qui veulent révéler quelque chose d’inédit. Huit rendez-vous seront diffusés durant la saison 2017-2018. Le premier sera présenté le dimanche 24 septembre à 21 h après La voix junior. Conversation secrète partagera cette case horaire plus qu’enviable avec La vraie nature, une autre émission d’entrevues pilotée par Jean-Philippe Dion. Mario Pelchat, Mariana Mazza et Étienne Boulay ont participé au premier tournage. Résultat à compter du 8 octobre.

À l’attaque de District 31 et Unité 9

TVA compte également « créer l’événement » avec Lâchés lousses, une émission de variétés pilotée par Charles Lafortune, au cours de laquelle Messmer hypnotisera chaque semaine cinq participants du public. Dévoilées au lancement, les premières images laissent présager un rendez-vous familial doté d’un humour bon enfant.

Avec Lâchés lousses, TVA tentera d’ébranler la domination de District 31 les mardis à 19 h. En janvier, ce créneau sera occupé par Face au mur, une autre adaptation d’un format étranger (The Wall).

Après avoir passé quelques années à programmer des séries américaines traduites contre Unité 9, TVA change de stratégie et remet O’ les mardis à 20 h. De son côté, L’heure bleue passe du mercredi 20 h au mardi 21 h. Le réseau voulait renforcer ses débuts de semaine.

Fin de L’imposteur

Deux séries phares de TVA prendront fin cette année. L’imposteur s’arrêtera en novembre après deux saisons. Une décision des auteurs Annie Piérard et Bernard Dansereau, nous informe la direction. Au cours des 10 derniers épisodes, Philippe (Marc-André Grondin) devra redoubler d’efforts­­­­ pour préserver son secret, une situation qui mettra 253 (Denis Bouchard) en position de pouvoir.

Pour sa part, Au secours de Béatrice se terminera au printemps après quatre années de loyaux services.

Par ailleurs, Rémy Girard fera ses débuts dans L’échappée cet automne. Il jouera le père de Brigitte (Julie Perreault) et Noémie (Anick Lemay), qui revient à Sainte-Alice-de-Rimouski après 20 ans d’absence. Il apparaîtra au cinquième épisode.

Cet hiver

Deux nouvelles séries entreront en ondes cet hiver : Fugueuse, un drame de Michelle Allen (Pour Sarah­­­) avec Ludivine Reding, Lynda­­­ Johnson et Claude Legault, et En tout cas, une comédie de Rafaële Germain avec Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé, Mickaël Gouin, Andrée Lachapelle, Yan England, Yves Jacques et Sophie Faucher. Fait à noter, Diane Lavallée et Laurence Lebœuf y joueront un tandem mère-fille.