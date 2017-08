Un bon cru

Le gala qu’on aime détester, les MTV Video Music Awards, était présenté hier soir. Inégale, mais jamais ennuyante, la cérémonie pilotée par Katy Perry (!) s’est déroulée à vive allure. Voici ce que nous avons retenu du rendez-vous.

Le tapis rouge

Proposée en apéro, l’émission tapis rouge a offert plusieurs moments de malaise. Les présentateurs donnaient l’impression de n’avoir jamais piloté une émission de télévision. C’était le festival de l’improvisation. Tenant fermement leurs cartons, ils ont enligné les questions beiges pendant une heure. Pire encore, ils soulignaient chacune de leurs erreurs au marqueur jaune en disant : « Hey ! C’est du direct ! Tout peut arriver ! » Du grand amateurisme. Du côté des prestations, c’était tout aussi désolant. Chaque artiste donnait l’impression de savoir qu’il n’était pas assez bon – ou connu – pour participer au véritable gala. Résultat : nous avons eu droit à une succession de numéros peu inspirés. On accorde notre prix citron à Cardi B. La rappeuse devra parfaire sa technique de lipsync si elle souhaite avoir une plus longue carrière qu’Iggy Azalea. Quand ses lèvres arrêtaient de bouger, la bande sonore continuait de rouler comme si de rien n’était.

Les bons coups

Honneur mérité, on avait confié le numéro d’ouverture du gala à Kendrick Lamar. Grand favori pour balayer la cérémonie, le rappeur n’a pas déçu. Accompagné d’un ninja qui s’est immolé sur scène, le chouchou des critiques a offert une performance (littéralement) de feu. Miley Cyrus s’est également distinguée de belle façon. Quatre ans après avoir fait scandale en twerkant contre Robin Thicke, la chanteuse s’est montrée plus sage en proposant la jolie Younger Now, deuxième extrait d’un nouvel album à paraître le 29 septembre. Irréprochable vocalement, la fille de Billy Ray continue de démontrer une maturité artistique réjouissante. Fidèle à son habitude, Pink s’est révélée hyper solide en reprenant ses plus grands succès avant de recevoir son prix hommage.

Les déceptions

​Confession : on n’avait pas encore entendu la nouvelle chanson de Taylor Swift avant hier soir. Après avoir vu le vidéoclip de Look What You Made Me Do, présenté en primeur durant le gala, on peut confirmer qu’on n’avait pas manqué grand-chose. Autre déception : le numéro de danse contemporaine de Lorde, plutôt plat. On préfère la Néo-Zélandaise quand elle chante. Enfin, honte aux producteurs, qui ont coupé la prestation de Julia Michaels pour aller à la pause. Un grand manque de respect envers cette artiste prometteuse.

Le discours le plus engagé

Présentant le prix du Meilleur vidéoclip pop, Paris Jackson a livré le discours le plus politisé du gala. Tout en encourageant les Américains à « s’unir », la fille aînée de Michael Jackson a décrié avec force les événements de Charlottesville. « Nous devons montrer à tous ces nazis et ces cons de suprémacistes blancs à Charlottesville et partout à travers le pays... Nous n’avons aucune tolérance pour leur violence, leur haine et leur discrimination. Nous devons résister. »

LE VERDICT

Contrairement aux récentes éditions du gala, les bons coups (Kendrick Lamar, Miley Cyrus, Pink) ont éclipsé les ratées cette année. Mais à notre grande déception, aucun scandale n’est venu pimenter la cérémonie. En 2018, quelqu’un peut inviter Kanye West ?

Les gagnants

Artiste de l’année

► Ed Sheeran

Meilleur vidéoclip dance

► Stay

Zedd avec Alessia Cara

Meilleure collaboration

► I Don’t Wanna Live Forever

Taylor Swift et Zayn

Meilleur vidéoclip hip-hop

► Humble

Kendrick Lamar