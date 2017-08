Andrés Romero pourrait être la solution

Pour la première fois depuis la fin septembre 2015, Andrés Romero a vu de l’action dans deux matchs de suite.

Il était temps, diraient certains. Mais pour Mauro Biello, il s’agit d’un retour progressif qui était planifié.

« Romero, c’était une question de se remettre en forme et c’était le plan dans les deux derniers matchs qu’il ait 20 à 30 minutes dans les jambes, a expliqué Biello. On a besoin d’un joueur comme ça qui a une qualité dans le dernier tiers et il devient important. »

Romero a disputé 16 minutes contre Salt Lake City et 24 contre le Toronto FC et n’a pas démérité. Depuis le début de la saison, personne n’est parvenu à réellement s’imposer sur le flanc droit. Ballou Tabla y a connu de bons moments, mais Dominic Oduro et Michael Salazar ont eux aussi obtenu des départs à l’aile.

Romero, quant à lui, était un régulier à ce poste avant de se démolir un genou au Colorado en octobre 2015 et Biello le voit bien reprendre sa place dans la course aux séries.

« Il a certainement les qualités pour être le morceau manquant sur la droite. Il a le volume et il est intelligent, c’est une question de conditionnement. »