Charlie McAvoy prêt à faire sa place

Le jeune défenseur des Bruins de Boston Charlie McAvoy a impressionné plusieurs observateurs le printemps dernier, lorsqu’il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) durant les séries éliminatoires.

Le joueur de 19 ans venait de terminer son parcours dans le hockey collégial américain lorsqu’il a été invité par les Bruins à prendre part à la série de premier tour contre les Sénateurs d’Ottawa. Venu en renfort à la suite d’une série de blessures dans la défensive bostonienne, McAvoy a disputé six solides parties, cumulant trois points en plus d’obtenir un temps de jeu moyen de plus de 26 minutes.

Maintenant, il se prépare pour sa première saison complète dans le circuit Bettman. Il a la chance de savoir un peu à quoi s’attendre.

«C’est une bonne chose d’être familier avec le personnel dans l’organisation des Bruins, a affirmé le principal intéressé au «Hockey News». C’était bien de mettre le pied là-dedans et maintenant, j’ai hâte de jouer toute la prochaine saison.»

Une chose est certaine, son profil est intéressant pour les Bruins. Capable d’une relance efficace, McAvoy est un défenseur créatif en attaque qui peut avaler beaucoup de minutes de jeu. Il peut se montrer très imprévisible pour l’adversaire et l’état-major des oursons lui laisse la liberté nécessaire pour faire parler ses qualités.

«Ils ne minimisent vraiment pas ça, a-t-il assuré. Ils me permettent de jouer à ma façon. Pour autant que je sois responsable des deux côtés de la patinoire, si je sors bien la rondelle de la zone et qu’on passe beaucoup de temps en territoire adverse, tout le monde est heureux.»

L’Influence de Chara

McAvoy a aussi très hâte de retrouver le capitaine des Bruins, Zdeno Chara. Le géant slovaque l’a beaucoup aidé alors qu’il faisait ses premiers pas dans la LNH, en avril dernier. Chara, qui a 40 ans, a littéralement pris McAvoy sous son aile.

«Zdeno a joué ce rôle-là pour moi, a confirmé le joueur américain. Il était à mes côtés lors des entraînements, sur la route... partout où j’allais, il était à côté de moi. Avoir la chance de jouer avec lui, je ne peux même pas trouver de mots pour décrire ça.»

«J’ai regardé ce gars-là jouer toute ma vie, a poursuivi McAvoy. C’est une personne incroyable et toute l’organisation semble l’admirer. C’est notre meneur et il a eu une carrière couronnée de succès. Il s’en va au Temple de la renommée et jouer avec lui est probablement à l’origine de mes succès.»

Même si Chara ne rajeunit pas, son jeune coéquipier est convaincu qu’il a encore pas mal de bon hockey en lui.

«Il sera le prochain Jagr, a-t-il assuré. Il est dans une forme exceptionnelle et pour un gars comme moi, c’est de la motivation. Je vois ce que j’ai à faire pour atteindre son niveau. Peut-être qu’il jouera pour toujours.»