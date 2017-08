Claude Julien souhaite voir Jonathan Drouin au centre

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal Claude Julien a une petite idée de l’utilisation qu’il désire faire de son nouvel attaquant Jonathan Drouin.

En effet, Julien désire examiner de plus près ce que le numéro 92 est capable de faire à la position de centre, jugée faible chez le CH.

«Il y a de bonnes possibilités, a souligné Julien, mardi matin, en marge du tournoi de golf du capitaine du Canadien Max Pacioretty. Je pense que Drouin mérite une chance de se faire valoir. C’est un joueur qui a joué au centre pendant plusieurs années.

«Il a joué une partie de ses années juniors au centre. Je veux le voir. On veut voir de la façon dont les choses vont fonctionner.»

En 73 rencontres l’an dernier, Drouin a amassé 53 points, dont 21 buts. Drouin a été acquis du Lightning de Tampa Bay au cours de l’été en retour du jeune défenseur Mikhail Sergachev.

Évidemment, Julien a également glissé un mot sur l’utilisation à prévoir d’Alex Galchenyuk, dont le rôle à l’aile ou au centre n’est toujours pas déterminé.

«On a parlé d’Alex Galchenyuk, a continué l’entraîneur. On parle d’un joueur que l’on veut qui s’améliore un peu sans la rondelle dans sa zone comme centre. C’est un jeune joueur qui peut s’améliorer. Le camp d’entraînement va déterminer beaucoup de choses.»

Un bon noyau

Julien a également reconnu que la perte d’Andrei Markov et d’Alexander Radulov feront mal à l’équipe, mais est emballé par l’arrivée de Drouin et du défenseur Karl Alzner.

«On a perdu de bons joueurs, ce n’est pas un secret. On a quand même eu des joueurs comme Drouin et Alzner. Peut-être pas offensivement, mais défensivement Alzner est très solide. On a un bon noyau de vétérans avec Weber, notamment. On a de bons jeunes qui poussent. Notre noyau est très bon et il est très jeune.»

Déjà une bonne chimie entre Pacioretty et Drouin

C'est le Tournoi du capitaine aujourd'hui! / It's the Captain's Tournament today! #Pacioretty2017 pic.twitter.com/DNnB8xKpSi — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) 29 août 2017

Tenant son tournoi de golf annuel à Laval, mardi, le capitaine du Canadien de Montréal Max Pacioretty se dit impressionné par l’attaquant Jonathan Drouin.

«Dès le premier jour, j'ai aimé ce que j'ai vu de lui, a indiqué l'Américain de 28 ans, qui s'est entraîné dans la région de Montréal pendant tout l'été pour la première fois de sa carrière. Nous nous sommes entraînés ensemble, avons mangé, patiné et sorti ensemble. Je l'ai vu tous les jours. Il a un talent incroyable, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il est un bon gars.

«Il veut s'améliorer tous les jours et il veut ce qu'il y a de mieux pour cette équipe. Il y a déjà une bonne chimie entre nous.»

L'entraîneur-chef Claude Julien a mentionné qu'il aimerait voir de quoi Drouin est capable au centre, même si ce dernier est avant tout un ailier.

«Si j'avais une chose à dire à Jonathan, c'est que les choses changent rapidement à Montréal, a dit Pacioretty à ce sujet. Qu'il soit au centre, à l'aile gauche ou à l'aile droite, l'important c'est qu'il joue à la hauteur de son talent. Il a une bonne tête sur les épaules, je ne suis pas inquiet pour lui.»