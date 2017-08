[Concours] C’est votre dernière chance de voir ce concert en hommage à The Legend Of Zelda!

C’est connu: à la rentrée, on a souvent que de la petite monnaie dans nos poches et le facteur «fun» de l’été laisse place aux devoirs (familiaux, scolaires, sociaux, alouette!).

Source: Giphy Septembre résumé en un .gif

Pèse sur start, dans son éternelle mission de vous faire plaisir, vient donc à votre rescousse en vous offrant le cadeau ultime en cette année quand même un peu sombre qu’est 2017: du plaisir.



Et pas n’importe lequel: une paire de billets pour assister aux derniers concerts en sol québécois de la tournée The Legend Of Zelda: Symphony Of The Goddesses.

Oui. oui. Derniers. La tournée est remisée ensuite. Terminée. Finito. Game over, même!



Pour participer, vous n’avez qu’à consulter la section «Concours» de la page Facebook Pèse sur start.

Vous pouvez également en profiter pour «liker» notre page si ce n’est pas déjà fait, t’sais!

Source: Giphy Suivez l'exemple de cet homme exemplaire!

Sur ce, le concours en détail. Bonne chance!