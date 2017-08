De nombreux absents samedi

C’est dépouillé de plusieurs joueurs que l’Impact devra recevoir le Fire de Chicago samedi.

Laurent Ciman, avec la Belgique, et Blerim Dzemaili, avec la Suisse, participeront à des matchs de qualification pour la prochaine Coupe du monde.

Samuel Piette, Anthony Jackson-Hamel et David Choinière représenteront le Canada lors d’un match amical contre la Jamaïque, qui a, elle, retenu les services du défenseur Shaun Francis.

Ce sont donc six joueurs, dont trois titulaires incontestables, qui manqueront à l’appel pendant que le Fire ne sera privé que de Dax McCarty, qui portera les couleurs des États-Unis dans un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Honduras.

Opportunité

Patrice Bernier soutient que la situation n’est pas catastrophique et qu’elle va permettre de donner une chance à quelques réservistes qui attendaient leur tour.

« Il y a certains joueurs qui ont une opportunité. On l’a vu contre Salt Lake, un gars comme Louis Béland-Goyette a bien joué. »

Selon le capitaine, c’est même plutôt une bonne chose puisque l’équipe aura besoin de profondeur dans un mois de septembre ponctué de sept rencontres.

« On va jouer pas mal de matchs au mois de septembre et il va y avoir une rotation. »

Profondeur

Mauro Biello a dit exactement la même chose que son capitaine en notant que la profondeur a eu son importance depuis quelques semaines.

« On a fait des changements contre Salt Lake, il y en a certains qui ont répondu et qui ont bien fait. On a démontré notre profondeur dans le dernier mois. »

Biello a mentionné le nom de Béland-Goyette comme avenue possible en milieu de terrain tout en laissant entendre qu’Andrés Romero pourrait avoir sa chance.

Sur le plan défensif, l’entraîneur-chef peut compter sur Victor Cabrera en l’absence de Laurent Ciman. Et il n’est pas à court d’options.

« En défense, on a [Kyle] Fisher et [Deian] Boldor qui sont disponibles. »