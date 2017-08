Encore des doutes sur Ballou Tabla

Ballou Tabla n’a pas joué depuis le 29 juillet dernier. Au cours du dernier mois, il a été impliqué dans une controverse et a été tour à tour embêté par un apparent mal de gorge et une blessure à un genou.

Et même s’il s’est entraîné mardi, il faut quand même se demander s’il rejouera un autre match dans le maillot de l’Impact.

Mauro Biello n’a rien fait pour dissiper le doute en mentionnant que la fenêtre de transfert européenne était ouverte jusqu’à demain. « Ballou a réintégré l’entraînement, alors c’est une semaine importante pour lui. On sait qu’il y a eu cette distraction au sujet de sa situation. On arrive à la fin août et s’il reste ici et que les choses sont finalisées, c’est important pour nous de l’avoir avec la bonne mentalité. »

Il a ensuite réitéré qu’il y avait de l’intérêt pour le joueur de 18 ans de l’autre côté de l’Atlantique. « Il y avait des offres sur la table et la fenêtre est toujours ouverte en Europe. Quand ça va être fermé et terminé, il va être ici ou ailleurs et s’il reste ici, il doit être concentré. Il y a une offre concrète, comme on l’a dit il y a quelques semaines », s’est-il ensuite repris.

Cette saison, Tabla a disputé 997 minutes en 16 matchs, dont 10 départs. Il a amassé deux buts et une passe décisive.