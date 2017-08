Le ministre François Blais assure qu’il y aura un troisième lien entre Québec et Lévis

En entrevue avec Stephane Gasse à l'émission Québec Aujourd'hui à BLVD 102.1, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, François Blais, a affirmé hors de tout doute qu’il y aurait un troisième lien à Québec.

«Oui, c’est clair (qu’il y aura un troisième lien). Je ne vois pas pourquoi vous me posez la question souvent. On est prudent parce qu’on ne sait pas encore où il va être et sous quelle forme et quels seront les coûts, tout ça [...] mais il en faut un et on s’est engagé comme gouvernement à le faire», a-t-il déclaré.

Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale a rappelé, mardi matin, la mise sur pied d’un bureau de projet, au coût de 20,5 millions, pour la réalisation d'un troisième lien.

«Oui (Québec a besoin d’un troisième lien) parce qu’on a mis sur pied un bureau de projet pour en évaluer les coûts, l’endroit, la faisabilité et les délais. [...] Ça va coûter très cher, mais j’en suis tout à fait conscient.»

M. Blais a avoué qu’il s’agissait d’un sujet très sensible aux yeux des Québécois et Québécoises.

«On sait que c’est un enjeu pour la population. La population nous en parle constamment.»

Au sujet de l’emplacement de ce projet qu’il qualifie «d’infrastructure la plus importante depuis le pont Pierre-Laporte», le ministre François Blais s’est fait plutôt évasif.

Il n’a d’ailleurs pas exclu que le troisième lien soit construit à l’ouest de la ville.

