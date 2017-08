Galchenyuk encore dans le doute

Si le plan initial est clair dans le cas de Jonathan Drouin, la situation semble différente dans celui d’Alex Galchenyuk. Encore une fois...

Appelé à s’exprimer sur les possibilités de revoir l’athlète de 23 ans au centre, Claude Julien n’a pas fermé la porte.

« Tu dois y penser. Quand nous regardons notre ligne au centre, il y a des ouvertures. Nous chercherons à construire le meilleur casse-tête possible au poste de centre lors du prochain camp », a-t-il déclaré.

Voilà qui fait contraste avec les conclusions qu’avait dressées l’état-major du Canadien lors du dernier bilan de fin de saison.

À ce moment, Marc Bergevin s’était montré ferme et direct.

« À court terme, la meilleure place pour lui afin d’aider l’équipe, c’est à l’aile », avait-il martelé.

Claude Julien n’avait pas, lui non plus, été tendre à l’endroit du jeune américain.

« Comme centre, tu dois être responsable dans les deux sens de la patinoire. En ce moment, il n’est pas rendu là. Il n’est pas prêt à être le premier centre de l’équipe. »

Plan B... ou C

À l’époque, les deux hommes de hockey avaient sans doute bon espoir de dénicher la perle rare au cours de l’été. Une mission qu’ils n’ont remplie qu’en partie avec l’acquisition de Jonathan Drouin.

Voilà sans doute ce qui explique cette ouverture soudaine. Quoique les propos de Julien laissent entendre qu’il s’agit d’un plan B et peut-être même d’un plan C.

« Nous devons bien le développer comme joueur et nous voulons le placer dans un environnement positif. Il ne faut pas trop lui en demander, a-t-il mentionné. Nous serons patients avec lui. Alex a de grandes qualités à l’attaque et il ne faut pas oublier ses forces. Mais nous voulons faire de lui un joueur plus complet. »

À l’aube de sa sixième saison dans le circuit Bettman, le statut de Galchenyuk est donc toujours incertain.

Danault toujours prêt

Il ne faudrait pas oublier Phillip Danault, dont la tenue à sa première saison complète dans la LNH fut au-delà des attentes. Auteur de 40 points, dont 13 buts, le Victoriavillois s’est révélé être une bouée de sauvetage inattendue en l’absence d’un véritable centre de premier plan.

« Je me vois encore au centre, a-t-il lancé, pince-sans-rire et conscient de toute l’attention qu’accaparent Drouin et Galchenyuk. Je veux faire encore mieux que ce que j’ai fait l’an passé. J’ai eu un gros été. Je vais être prêt. »