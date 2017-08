«Jonathan Drouin ne doit rien changer»- Stéphane Richer

Le dernier joueur du Tricolore à avoir connu une saison de 50 buts (c’était en 1989-90), était heureux d’avoir l’occasion de faire plus ample connaissance avec le meilleur franc-tireur de l’équipe, auteur de cinq saisons de 30 buts et plus.

« C’est un bon gars et un bon capitaine, a dit Richer. Je lui souhaite de connaître la saison la plus productive de sa carrière aux côtés du nouveau venu Jonathan Drouin. »

« Il ne doit pas se soucier de son différentiel de plus et de moins, mais plutôt se concentrer sur sa contribution à l’attaque, car le Canadien en a grand besoin. Il ne devra pas hésiter à prendre des risques si l’équipe est à la recherche d’un gros but. Radulov prenait des chances en zone adverse et ça lui a souvent souri. »