La 14e édition du Tournoi de golf du Président, Jean Bédard, de La Cage – Brasserie sportive, a recueilli la somme de 25 000 $ au profit de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. L’Académie Cage est un programme exclusif de formation interne, une première dans la restauration au Québec, possible grâce à la collaboration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ).

Photo : Groupe Sportscene

