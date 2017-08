Le club des 3000 s’agrandit

Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d’événements à la fois historiques et émouvants.

Je parle évidemment de l’admission de Tim Raines à Cooperstown et du 3000e coup sûr d’Adrian Beltre.

Le message d’acceptation de Raines était plein d’émotion, surtout lorsqu’il parlait de son grand frère Andre Dawson et de ses anciens coéquipiers, notamment Tim Wallach, Gary Carter et Steve Rogers.

Le cas de Beltre est quelque peu différent.

L’admission de Raines à Cooperstown a été retardée à la limite, tandis qu’il était écrit dans le ciel qu’à moins d’une catastrophe le sympathique Dominicain allait se joindre au groupe sélect des joueurs qui revendiquent au moins 3000 coups sûrs en carrière.

Il en est devenu seulement le 31e membre.

C’était aussi émouvant de voir des enfants et son épouse le rejoindre sur le terrain pour célébrer son exploit... surtout devant ses partisans. Car nul ne pouvait prédire quand et où il allait le réussir.

Ce qu’il y a de spécial, c’est qu’il n’est que le troisième joueur de troisième but à réussir cet exploit avec Wade Boogs et George Brett. Les puristes pourraient peut-être ajouter le nom d’Alex Rodriguez, mais il faut préciser que A-Rod a passé les 10 premières années de sa carrière comme joueur d’arrêt-court avec les Mariners et les Rangers avant de se retrouver au troisième but avec les Yankees de New York puisque Derek Jeter jouait à l’arrêt-court.

Les trois plus récents membres de ce groupe des 3000 coups sûrs sont A-Rod, en 2015, Ichiro Suzuki en 2016 et Beltre.

Au moins deux autres

Combien d’autres joueurs peuvent légitimement espérer se joindre à ce groupe dans, disons, les cinq prochaines années ?

Vous pouvez les compter sur les doigts d’une seule main !

J’en vois deux pour sûr. Tout d’abord le grand Albert Pujols, des Angels de Los Angeles (un autre Dominicain) qui, au moment d’écrire cette chronique, en comptait 2911.

Albert a 37 ans et il devrait ajouter ce fleuron à son illustre carrière au cours de la prochaine saison. À moins qu’une blessure ne vienne mettre un terme prématuré à sa carrière.

L’autre, c’est Miguel Cabrera, des Tigers de Detroit, qui est originaire du Venezuela. L’excellent joueur de premier but des Tigers, n’est âgé que de 34 ans et il en revendique 2603. Je doute qu’il puisse en récolter 397 d’ici la fin de la saison 2019, mais il atteindra sûrement son objectif au plus tard en 2020.

Un autre Dominicain, Robinson Cano, des Mariners de Seattle, a une chance lointaine de réaliser l’exploit. Il en a présentement 2309 et c’est donc dire qu’il devrait en récolter près de 700, ce qui implique une production moyenne de 175 coups sûrs au cours des cinq prochaines saisons. Possible, à condition qu’il reste en santé.

Il existe un autre candidat, lui aussi originaire du Venezuela, et il n’a que 27 ans.

Il a pour nom Jose Altuve et il envisage de connaître une quatrième saison d’au moins 200 coups sûrs. Il en compte présentement un total de 1190.

S’il n’avait pas 40 ans, on pourrait ajouter le nom du vétéran Carlos Beltran qui, avec les Astros, connaît un regain de vie et qui en a frappé pas moins de 2695.

Somme toute, c’est un club pas mal exclusif qui ouvre automatiquement les portes du temple de Cooperstown chaque fois qu’il accueille un nouveau membre.

Une rue pour Big Papi

David Ortiz n’aura pas attendu aussi longtemps que d’anciennes vedettes des Red Sox de Boston pour que son uniforme soit retiré. Seulement

265 jours après la fin de son illustre carrière avec les Red Sox, ces derniers lui ont fait l’honneur de retirer son uniforme portant le n° 34. Ted Williams, lui, a patienté pendant 24 ans avant que son célèbre n° 9 soit retiré de la circulation, tandis que Bobby Doerr et Joe Cronin ont attendu pendant 37 ans, et que Carlton Fisk et Jim Rice ont patienté pendant 20 ans. De plus, une rue avoisinante du Fenway Park a été baptisée « David Ortiz Drive ».

Un premier but sur balles en 2017

Lorsque Kenley Jensen, des Dodgers de Los Angeles, a accordé un but sur balles à Nolan Arenado, des Rockies, le 25 juin dernier, c’était le premier émis par le releveur, cette saison. Jensen, qui est âgé de 29 ans, a mis du temps à découvrir le rôle qui lui convenait le mieux, car, au cours de sa jeunesse à Curaçao, il a joué comme voltigeur, arrêt-court, premier but, deuxième but et troisième but ! Il est polyglotte puisqu’il parle le hollandais, l’anglais, l’espagnol, le français et le papia­mento. À ses 39 premiers matchs cette saison, l’excellent releveur n’a accordé que deux buts sur balles tout en retirant 62 frappeurs sur des prises en 41 manches de travail.

Josh Hamilton au bout du rouleau

La carrière de Josh Hamilton pourrait bien être terminée. En effet, le voltigeur des Rangers du Texas s’est blessé au genou au cours de l’entraînement, en février dernier, et les Rangers ont décidé de le libérer. Il doit subir une autre intervention chirurgicale. Il était à écouler la dernière saison de son contrat de 125 M$ signé avec les Angels qui lui doivent encore un montant de 26,41 M$ pour la saison 2017. Un premier choix des Rays de Tampa Bay en 1999, la carrière de Hamilton a été gaspillée surtout en raison de sa dépendance à l’alcool et à autres substances, et des nombreuses blessures qu’il a subies.

Les chandails les plus populaires

Pour une deuxième année de suite, c’est le chandail de Kris Bryant, des Cubs, qui est le plus vendu dans les boutiques de souvenirs du baseball majeur. Bryant, qui a obtenu le titre de MVP la saison dernière, fait partie d’un quatuor de joueurs des Cubs dont les chandails font partie des cinq qui sont les plus populaires parmi les amateurs, soit Anthony Rizzo (2e), Javier Baez (3e) et Kyle Schwarber (5e). Le seul intrus de ce quintette est Clayton Kershaw, qui occupe le troisième rang. Le chandail le plus populaire des Blue Jays est celui de Josh Donaldson, qui arrive en 20e place.