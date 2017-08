Radio-Canada revoit ses téléjournaux

En fiction, ce lancement n’a fourni aucune réponse claire quant aux intrigues laissées en suspens au printemps. Le mystère demeure entier au sujet du destin de Nadine (Magalie Lépine-Blondeau) et de Patrick (Vincent-Guillaume Otis) dans District 31. Luc Picard, la nouvelle tête d’affiche du feuilleton, était seulement autorisé à dire qu’il jouait « une police dans un poste de police » et l’auteur Luc Dionne était resté chez lui, préférant éviter les questions des journalistes et poursuivre son blitz d’écriture. En ce qui concerne Unité 9, on n’en sait pas plus sur l’évasion de Jeanne (Ève Landry), mais de nouvelles images ont révélé le retour de Marie-France (Sophie Prégent) et l’arrivée d’une nouvelle détenue jouée par Hélène Florent. Cette dernière atterrira à Lietteville en mars. On parle d’un personnage qui devrait « marquer les esprits » à cause du type de crime qu’elle a commis. « Comme actrice, ça m’a permis d’aller explorer de nouvelles zones », nous a confié Hélène Florent. Au chapitre des nouveautés, les premières images des émissions Faits divers, Le siège et Olivier (« Sortez vos kleenex », avertit Catherine Proulx-Lemay) laissent présager des lundis soirs de qualité. Quant aux vendredis soirs musicaux de Véronic DiCaire (ICI on chante), ils s’annoncent fort sympathiques.