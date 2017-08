Schlemko découvre Montréal

Originaire d’Edmonton, David Schlemko connaît fort bien la réalité d’une ville canadienne, mais pas trop comme joueur. À l’exception de 19 rencontres avec les Flames de Calgary en 2014-2015, il a principalement joué dans de petits marchés avec des arrêts à Phoenix, à Dallas, au New Jersey et à San Jose.

« Je crois qu’il n’y avait pas autant de journalistes en séries l’an dernier à San Jose, a lancé le défenseur de 30 ans. C’est nouveau pour moi de me retrouver devant autant de micros. Mais c’est agréable d’être dans un environnement de hockey ».

« J’ai décidé d’arriver rapidement à Montréal, a-t-il poursuivi. Je voulais connaître les joueurs de l’équipe et me familiariser avec la ville. Je devais aussi débarquer un peu plus tôt puisque l’une de mes filles est à l’école. »