Un ordinateur à la place de l’arbitre?

Ce n’est qu’une question de temps. Dans un avenir pas très lointain, l’arbitre au marbre dans le baseball majeur sera remplacé par un robot.

Une zone de prises automatisée donnera finalement l’heure juste aux lanceurs, aux frappeurs et à tous ceux qui ont déjà contesté la décision d’un officiel concernant les balles et les prises. Et lorsque je dis « dans un avenir pas très lointain », il se pourrait que ce soit d’ici quelques saisons... Le temps est venu.