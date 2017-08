Une défaite qui passe mal

Deux jours plus tard, la défaite de 3 à 1 subie contre le Toronto FC ne passait toujours pas bien chez l’Impact.

« J’aime pas perdre contre Toronto, j’aime pas perdre, déjà là, a maugréé Patrice Bernier. On met fin à une séquence victorieuse, on était sur une bonne lancée et là il y a une mise à niveau. »

Le capitaine n’entend toutefois pas en rester là et a l’intention de relancer la machine dès samedi contre Chicago.

« On savait qu’on ne gagnerait pas nos dix derniers matchs, on a une partie à domicile et on a la chance de repartir sur une autre séquence victorieuse. »

Apprentissage

Les joueurs de l’Impact ont tenu une assez courte séance d’entraînement mardi et Mauro Biello estime que le moral est bon malgré le revers.

« L’esprit est bon, c’est sûr qu’il y a de la déception de ne pas avoir connu une meilleure performance. »

Selon l’entraîneur-chef, il y a des enseignements à tirer de cette défaite qui, espérons-le, ne laissera pas de traces.

« On peut apprendre d’un match comme ça et ça peut nous aider dans nos prochains matchs. Ils n’ont pas commis d’erreurs et nous en avons commis qui nous ont coûté. »

Biello s’explique

Beaucoup d’observateurs ont tiqué en voyant Matteo Mancosu comme attaquant titulaire plutôt qu’Anthony Jackson-

Hamel, qui avait inscrit un but et deux passes dans le match précédent.

La décision était d’autant plus surprenante que Mauro Biello ne pourra recourir à Jackson samedi puisqu’il sera avec l’équipe canadienne pour un match amical.

« Jackson a commencé le match contre New York et ç’a été un match difficile. Je suis retourné avec Matteo et l’équipe a gagné trois matchs de suite et compté onze buts.

« Au quatrième match, j’ai fait entrer Jackson plutôt pour reposer l’autre [Mancosu] et Jackson a eu un match extraordinaire. »

Dimanche, son intention était de partager le temps entre ses deux attaquants même si Mancosu n’affiche que 4 buts et 2 passes en 20 matchs contre 7 buts et 3 aides en 14 rencontres pour Jackson.

« J’ai décidé d’aller avec Mancosu en pensant que Jackson allait entrer tôt dans le match. Les gens en parlent, mais j’ai besoin des deux et Jackson va avoir sa chance, il va commencer des matchs. »

Serré

Par ailleurs, même si l’Impact est 7e dans l’Est avec 36 points, rien n’est joué puisqu’il n’est qu’à 6 points du 3e rang et du Crew de Columbus.

« C’est la réalité de la MLS, si on regarde chaque fin de saison, à part les deux premiers qui se distancent, les positions trois à six, jusqu’à sept ou huit, les choses peuvent changer rapidement », a rappelé Patrice Bernier.

« En 2015 on était sixièmes, et on a fini troisièmes. Si on bat Chicago (4e, 41 points) samedi, on sera deux points derrière eux avec un match en main. »