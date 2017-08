Une lutte à cinq équipes

L’Impact a certainement connu un très bon mois d’août avec une séquence de quatre victoires consécutives qui lui a permis de revenir au cœur de la course aux séries éliminatoires.

Même si celle-ci a pris abruptement fin avec une défaite sans appel de 3 à 1 face au Toronto FC, dimanche dernier, le Bleu-blanc-noir peut encore rêver de se qualifier pour le tournoi automnal.

Pour ce faire, il devra cependant connaître un dernier droit presque sans faille au cours des deux prochains mois.

Lutte à finir

L’Impact est 7e dans l’Est avec 36 points. Seulement six points le séparent du Crew de Columbus et de la 3e position. C’est dire à quel point le classement est serré et rien n’est encore joué.

Il y a donc cinq équipes qui luttent pour les positions trois à six, l’une d’entre elles verra sa saison prendre fin le 22 octobre.

Outre l’Impact et le Crew, le Fire de Chicago (4e, 41 points), les Red Bulls de New York (5e, 39 points) et l’Atlanta United FC (6e, 36 points) sont aussi engagés dans cette lutte.

Même si le Crew semble loin, le fait qu’il ne lui reste que six matchs à jouer alors que l’Impact en a encore neuf, c’est sans doute la cible à atteindre pour le onze montréalais.

Calendrier difficile

Après un mois d’août douillet où il a disputé quatre matchs sur cinq à domicile, l’Impact ne l’aura pas aussi facile d’ici la fin de la saison avec cinq de ses neuf dernières rencontres à l’étranger, dont deux à Toronto.

Le Bleu-banc-noir va notamment jouer sept fois au cours du mois de septembre, dont quatre fois à l’étranger.

Les matchs vont donc se succéder à un rythme intense au cours des quatre semaines et les hommes de Mauro Biello vont notamment devoir se débrouiller sans Laurent Ciman, Blerim Dzemaili, Samuel Piette et Anthony Jackson-Hamel lors de la visite du Fire de Chicago samedi. Rien n’est donc acquis.

Occupé à la maison

Égal en point (36) avec l’Impact, Atlanta United va connaître un mois de septembre tout aussi occupé avec également sept rencontres, dont les six prochaines au tout nouveau Mercedes-Benz Stadium.

Atlanta va jouer huit de ses dix derniers matchs en Géorgie et sept des dix rencontres seront disputées contre des adversaires moins bien classés.

Tout comme l’Impact, les Red Bulls de New York ont encore neuf matchs à disputer, quatre au Red Bull Arena et cinq sur des gazons adverses. Ils devraient ternir le coup.

Il faudra toutefois surveiller de près le Fire de Chicago, qui est en chute libre depuis le début du mois de juillet.

La Fire n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matchs (1-6-1) et va rencontrer plusieurs bons adversaires sur sa route d’ici le 22 octobre.

Les deux derniers mois de la saison risquent donc d’être plus que divertissants.

Calendrier des équipes dans la course aux séries

Impact

7e, 36 points, 9 matchs à jouer

Domicile (4) : Chicago, Minnesota, New York City, Nouvelle-Angleterre

Étranger (5) : Nouvelle-Angleterre, Toronto (2), Atlanta, Colorado

Atlanta

6e, 36 points, 10 matchs à jouer

Domicile (8) : Dallas, Nouvelle-Angleterre, Los Angeles, Orlando, Impact, Philadelphie, Minnesota, Toronto

Étranger (2) : Nouvelle-Angleterre, Red Bulls

Red Bulls

5e, 39 points, 9 matchs à jouer

Domicile (4) : Philadelphie, D.C. United, Vancouver, Atlanta

Étranger (5) : Dallas, Chicago, Columbus, Toronto, D.C. United

Chicago

4e, 41 points, 8 matchs à jouer

Domicile (4) : Red Bulls, D.C. United, New York City, Philadelphie

Étranger (4) : Montréal, Philadelphie, San Jose, Houston

Columbus

3e, 42 points, 6 matchs à jouer