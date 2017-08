Cinq incontournables du MEG

C’est jeudi que s’amorce la 19e édition du MEG Montréal, festival qui accueillera une trentaine d’artistes électro, pop-rock et hip-hop d’ici et d’ailleurs, durant le long week-end. Voici cinq prestations ou événements à ne pas manquer dans le cadre de ce rendez-vous qui mise principalement sur la relève.

Guts

L’artiste français se produira en première québécoise lors de la soirée d’ouverture du festival. Selon le président du MEG, Mustapha Terki, il s’agit d’un must de cette présente édition. « Il donne dans l’afrobeat et le funk, nous a-t-il dit, en entrevue. Il a quand même 500 000 abonnés sur Spotify. Il a beaucoup de talent. »

Jeudi soir, au Belmont, à compter de 22 h

CRi

Le compositeur et DJ montréalais, qui donne dans la musique électro, se produira dans le cadre d’une soirée qui mettra également en vedette Ghostly Kisses, Rei Brown et brtrnd. Les personnes qui souhaitent découvrir sa musique peuvent écouter son plus récent EP Someone Else, paru en mars.

Vendredi, Théâtre Fairmount, à compter de 20 h

Bad Nylon

Le collectif hip-hop féminin se produira dans le cadre d’une soirée entièrement consacrée à ce genre musical. En plus de leur prestation, les amateurs du genre pourront assister à une soirée « open mic » et à une conférence sur l’état du hip-hop au Québec. L’artiste français KillASon sera aussi de la partie.

Vendredi, au Divan Orange, à compter de 22 h

Électro Parade Montréal​

La première édition de ce défilé électro, inspiré de la Techno Parade de Paris, permettra au public de festoyer gratuitement avec plusieurs DJs qui s’évertueront sur huit chars adaptés et décorés pour l’occasion. Parmi les artistes qui seront de la fête, qui se poursuivra en soirée sur la place des Festivals, on compte la tête d’affiche allemande Paul Kalkbrenner.

Samedi, départ au pied du Mont-Royal, sur l’avenue du Parc, à compter de 14 h

Clément Bazin

Ce proche collaborateur de Woodkid, qui se produira dans le cadre de la soirée The French Beat, promet d’en mettre plein les oreilles grâce à sa musique électro teintée de steel-drum. Lors de cet événement de clôture, il se produira aux côtés d’autres artistes comme Robert Robert et Douchka.

Dimanche, au Newspeak, à compter de 22 h

► Tous les détails concernant la programmation du MEG se trouvent à l’adresse megmontreal.com.