Classement des espoirs de la LCF : les Carabins et le Rouge & Or bien représentés

Deux joueurs des Carabins de Montréal et autant du Rouge et Or de l’Université Laval font partie du premier classement annuel du bureau de recrutement de la Ligue canadienne de football (LCF) publié mercredi.

Le receveur éloigné originaire d’Ottawa Pierre Tyrone, qui évolue à l’Université Laval, pointe au septième rang du palmarès répertoriant les 20 meilleurs espoirs admissibles au repêchage 2018 de la LCF.

Son coéquipier Christopher Amoah a également été ciblé par les recruteurs. Le demi offensif montréalais arrive au 11e rang.

Les Carabins sont également bien représentés dans ce classement. Le receveur éloigné Régis Cibasu y apparaît au neuvième échelon, tandis que le joueur de ligne défensive québécois Jonathan Boissonneault-Glaou se classe 18e.

C’est le joueur de ligne offensive des Cornhuskers de l’Université du Nebraska David Knevel qui occupe le sommet de la liste, devant Trey Rutherford, de l’Université du Connecticut.

Le bureau de recrutement de la LCF publie son classement trois fois par année, soit aux mois de septembre, de décembre et d’avril. L’organisme est composé de recruteurs, des directeurs du personnel des joueurs et des directeurs généraux des neuf équipes de la LCF.