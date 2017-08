Conférence Nationale de la NFL: les portraits des divisions Est et Nord

Conférence Nationale - Division Nord: encore les têtes fromagées !

Dans la division Nord, sauf avis contraire, il y a les Packers et les autres. La machine bien huilée d’Aaron Rodgers et sa bande devrait s’en tirer au sommet, non sans une opposition farouche des Vikings, qui seront davantage en santé cette saison. Les Lions ont renoué avec les séries, mais leur fin de saison en queue de poisson contre de gros clubs laisse entrevoir des résultats mitigés. À Chicago, l’effort de reconstruction devrait se poursuivre sans trop d’éclat.

Conférence Nationale - Division Est: chaude lutte au sommet

Les Cowboys seront le choix logique de plusieurs analystes, non seulement pour remporter la division, mais aussi pour représenter la conférence au Super Bowl avec leur irrésistible élan de jeunesse. Mais pendant ce temps, les Giants ont fait le plein de munitions. Les Eagles et les Redskins sont rarement déclassés et la division Est semble reprendre tout son lustre du passé.