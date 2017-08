Denis Shapovalov surprend Jo-Wilfried Tsonga

Après la dure défaite d’Eugenie Bouchard et l’abandon de Vasek Pospisil au premier tour des Internationaux des États-Unis, Denis Shapovalov a sauvé la journée des Canadiens de brillante façon, mercredi soir, à Flushing Meadows. L’Ontarien de 18 ans a complètement déstabilisé le Français Jo-Wilfried Tsonga, qu’il a vaincu en trois manches de 6-4, 6-4 et 7-6(3) au deuxième tour.

Shapovalov a repris les choses où il les avait laissées il y a un peu plus de deux semaines à Montréal, où il avait atteint les demi-finales de la Coupe Rogers en défaisant, au passage, l’Espagnol Rafael Nadal et l’Argentin Juan Martin Del Potro. Cette fois-ci, c’est la tête du huitième favori et 12e joueur mondial qu’il a fait rouler sur le court Arthur Ashe au terme d’une bataille de 2 h 11 min.

Le Canadien a réussi deux as, 28 coups gagnants et commis 19 fautes directes dans la rencontre. De son côté, Tsonga a enregistré quatre as, cinq doubles fautes, 22 coups gagnants et 28 erreurs non provoquées.