Éloize remet le cap sur l’Europe

Après bientôt 25 ans d’existence, le Cirque Éloize vivra une première en Europe cet automne. La même semaine, la compagnie présentera Saloon, à Londres, et Cirkopolis, à Paris. « Ce seront des séjours bien intenses dans les deux capitales culturelles européennes en même temps », mentionne Jeannot Painchaud, fondateur du Cirque Éloize.

À trois semaines de la rentrée montréalaise de Saloon, les acrobates du Cirque Éloize ont parcouru quelques lieux publics de la métropole, mercredi, pour inviter les passants à assister aux représentations du Monument- National. Grand succès depuis son lancement au Festival western de Saint-Tite l’an dernier, Saloon a déjà été présenté dans huit pays et 23 villes.

« L’année prochaine, nous avons près de 200 shows de Saloon dans le calendrier, dit Jeannot Painchaud. Il y aura beaucoup de voyages et de pays. Ç’a explosé plus qu’on le pensait. Ç’a été un succès immédiat. Il y avait les ingrédients, quelque chose de très personnel dans ce spectacle-là. »

Après la dizaine de soirs à Montréal à la fin septembre, la troupe de Saloon partira pour Londres, où elle se produira durant trois semaines. « Nous ouvrirons à Londres le 4 octobre. Et le lendemain, nous ouvrirons à Paris avec Cirkopolis, dit Jeannot Painchaud. Même si nous avons joué souvent à Londres et encore plus à Paris, c’est la première fois de notre histoire que nous serons dans ces deux villes en même temps. »