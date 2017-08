«Je ne me suis jamais senti aussi bien» - P.K. Subban

De passage à Montréal, P.K. Subban est revenu sur sa première saison à Nashville, mercredi.

«Ma première saison avec les Predators a surpassé mes attentes. Nous n’étions qu’à deux victoires de gagner la Coupe Stanley, qui est mon but ultime. Nous allons construire là-dessus la saison prochaine. J’ai hâte!», a-t-il affirmé au cours d’un point de presse tenu au Centre des sciences en début de soirée, tout juste avant d’animer un gala dans le cadre des festivités du 150e anniversaire de la Confédération.

«C’était difficile d’être si près du but, mais je pense que l’avenir s’annonce bien pour nous. Nous voulons connaître un aussi bon parcours dans les séries éliminatoires l’an prochain. Il faut faire face à l’adversité pour s’améliorer.»

«Mon adaptation à ma nouvelle équipe a été facile. C’était un gros changement de quitter Montréal, mais je suis heureux à Nashville. J’y ai beaucoup appris et retenu diverses leçons», a-t-il ajouté.

Évidemment, lorsque Subban remet les pieds dans la métropole québécoise, il fait toujours un arrêt à l’Hôpital pour enfants de Montréal. Ce séjour n’y fait pas exception.

«J’aime toujours revenir à Montréal. J’y ai encore beaucoup d’amis. Je suis allé faire un tour à l’hôpital pour revoir les enfants. J’ai également passé du bon temps avec mon école de hockey», a-t-il indiqué.

Que du positif

L’entraide est une valeur familiale chez les Subban.

«J’essaie d’aider le plus de gens possible. Dans ma famille, on aime aider les enfants. Ça prend beaucoup de temps et d’efforts, mais je ne me plains jamais. Je n’en retire que du positif. Je donne de mon temps et de mon argent et j’espère encourager d’autres personnes à faire de même.»

Par ailleurs, à l’approche du camp d’entraînement, le défenseur se dit dans une forme exemplaire, malgré l’été écourté.

«Je me suis bien entraîné cet été. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans mon corps. Le fait d’avoir atteint la finale de la Coupe Stanley a rétréci mon été, mais j’ai pris le temps de bien me reposer.»