La douceur d'une voix, la sonorité de Chet Baker

En cette nouvelle saison et malgré les aléas du monde discographique, la compagnie de disques Frémeaux et associés fait un retour chez nous. Depuis plus de vingt ans, nous suivons ces orfèvres qui coffret après coffret, offrent ce qu’il y a de mieux en matière d’histoire de la musique. Oui le jazz est bien présent, mais aussi bien des courants de la chanson francophone (Nougaro, le rock français à ses débuts, Johnny Halliday) du blues et même Albert Camus qui lit l’Étranger.



Quand le jazz était cool

Avec West Coast Vocalist, dont le livret vaut son pesant d’or, puisqu’il s’agit des derniers écrits, du maître que fut Alain Tercinet, nous entrons dans le monde du swing soyeux. À ces chanteuses :Julie London,

June Christy,

Patti Page)

qui vous susurraient un petit quelque chose à l’oreille, Chet Baker,

le trompettiste/chanteur qui fit fondre bien des cœurs, tout comme Mel Torme,

la voix de velours. Le jazz cool, en « opposition » à celui du batteur Art Blakey et des Jazz Messengers où les envolées stratosphériques du trompettiste Dizzy Gillespie furent aussi une affaire d’arrangeurs. Au fil des plages, nous redécouvrons le travail soyeux de Dave Pell, Pete Rugolo, Marty Paich, André Previn, sans oublier les grandes formations de Stan Kenton,

Russel Garcia, soutenu par des musiciens de très haut calibre.

Plus qu’une compilation, c’est un travail remarquable qu’a réalisé l’homme de jazz Alain Tercinet, avant d’aller joindre tous ses complices au paradis de la note bleue.