La famille Dion unie pour Jacques et Geneviève

MONTRÉAL | Après quatorze ans à s’occuper de leur fils tétraplégique, Jacques Dion et Geneviève Garceau ont annoncé leur retour sur scène, mercredi soir, au Monument-National, entourés de leur famille, avec Céline et Maman Dion au premier rang.

La musique a toujours fait partie de la vie de Jacques Dion, et c’est lui, le premier, qui a eu envie de relancer le duo qu’il formait avec sa conjointe, Geneviève Garceau, depuis 38 ans. «Au début, je pensais seulement faire les chœurs, mais le plaisir de chanter est rapidement revenu», a indiqué Geneviève.

Finalement, ils se sont laissé prendre au jeu et un album, d’inspiration country folk, sortira au courant de l’automne, en plus d’une tournée à travers la province.

Une épreuve difficile

Il y a quatorze ans, le couple a mis une croix sur sa carrière lorsque son fils, Jimmy, a eu un terrible accident de ski qui l’a laissé tétraplégique. Les deux ont tout arrêté pour rester au chevet de leur unique enfant.

«La famille est notre priorité, a reconnu Jacques Dion en entrevue. J’étais aussi, à l’époque, producteur et agent d’un groupe de rock qui marchait très bien, mais je lui ai annoncé que je ne pourrais plus les suivre, car quelqu’un avait besoin de moi. Geneviève a donné tout son temps à Jimmy pour l’accompagner au quotidien.»

Jacques Dion avait d’ailleurs des trémolos dans la voix en remerciant son fils, présent lors du lancement, avant de chanter une chanson qui lui est dédié.

«Jimmy a déménagé depuis un an dans un appartement adapté, a indiqué Geneviève. C’était son choix. Mais il nous demandait régulièrement pourquoi on ne reprenait pas la musique.»

Selon elle, Jimmy leur a donné la force dont ils avaient besoin pour oser se relancer dans le milieu de la musique.

«Dans la première année où il a commencé à chercher un appartement, j’ai aussi commencé à reprendre ma guitare et à écrire des chansons. L’inspiration est simple, tout l’album ne parle que d’amour, l’amour de toutes les façons, a raconté Jacques. J’ai dédié la chanson «C’est parce que l’on s’aime» à Jimmy, parce que notre famille est entourée d’amour.»

L’histoire d’une chanson

La musique de la chanson «Ce n’était qu’un rêve» a été écrite par Jacques Dion. «Après avoir écrit les paroles, j’ai demandé à mon fils Jacques de mettre de la musique sur le texte, s’est souvenu Maman Dion. Deux, trois jours après, il est revenu à la maison. Il a demandé à sa femme de chanter la chanson pour me la faire écouter. C’est donc Geneviève qui a chanté «Ce n’était qu’un rêve» pour la première fois.»

Maman Dion était d’ailleurs très émue de voir que plusieurs membres de la famille – Pauline, Manon, Louise, Liette, Linda, Clément et Céline – avaient fait le déplacement pour assister à cette présentation. «J’étais tellement contente de les voir tous arriver, a-t-elle confiée. Mes enfants me prouvent qu’ils sont unis et ça me fait plaisir.»