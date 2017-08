McDavid et Crosby, les mieux cotés dans NHL 18

Avec une cote de 93, les deux centres les plus dominants de la LNH, Sidney Crosby et Connor McDavid, trônent au sommet des meilleurs joueurs virtuels d'EA Sports, tout juste devant Carey Price.

Chaque année, ce classement fait l'objet de débats et de discussions animées entre les fans de la série. L'édition 2018 n'y échappera certainement pas.

Frais d'une saison de 100 points, le jeune prodige des Oilers d'Edmonton mérite amplement cette note. Ses performances en 2016-2017 lui ont valu le trophée Hart, Art Ross et Ted Lindsay.

À 30 ans, Crosby n'a pas dit son dernier mot, comme en témoigne sa moyenne identique à celle de son cadet de dix ans.

Une chose est certaine: les Penguins seront encore l'équipe à battre cette année, du moins virtuellement: Evgeni Malkin et sa note de 92 se placent en troisième position des meilleurs joueurs d'EA Sports. On y retrouve aussi Matt Murray au 30e échelon (88) et Kris Letang au 32e (88).

Le Canadien est bien représenté dans ce palmarès subjectif.

Carey Price est considéré comme le meilleur gardien de la ligue (92). Dans le jeu, Shea Weber sera le septième meilleur défenseur du circuit (89). Le capitaine Max Pacioretty a passé le couperet de justesse, avec une note de 87 et une 50e position.

Voici donc le top 50 des meilleurs joueurs de la LNH, selon EA Sports. NHL 18 sera disponible dès le 15 septembre sur PS4 et Xbox One.

50. Max Pacioretty - 87

Photo EA Sports

49. Dustin Byfuglien - 87

Photo EA Sports

48. Johnny Gaudreau - 87

Photo EA Sports

47. David Pastrnak - 87

Photo EA Sports

46. Brad Marchand - 87

Photo EA Sports

45. Oliver Ekman-Larsson - 87

Photo EA Sports

44. Corey Crawford - 87

Photo EA Sports

43. Jack Eichel - 87

Photo EA Sports

42. Leon Draisaitl - 87

Photo EA Sports

41. Taylor Hall - 87

Photo EA Sports

40. P.K. Subban - 87

Photo EA Sports

39. Auston Matthews - 87

Photo EA Sports

38. Blake Wheeler - 87

Photo EA Sports

37. Claude Giroux - 88

Photo EA Sports

36. Tuukka Rask - 88

Photo EA Sports

35. Devan Dubnyk - 88

Photo EA Sports

34. Alex Pietrangelo - 88

Photo EA Sports

33. Roman Josi - 88

Photo EA Sports

32. Kris Letang - 88

Photo EA Sports

31. Henrik Lundqvist - 88

Photo EA Sports

30. Matt Murray - 88

Photo EA Sports

29. Mark Scheifele - 88

Photo EA Sports

28. Joe Pavelski - 88

Photo EA Sports

27. Shea Weber - 89

Photo EA Sports

26. Cory Schneider - 89

Photo EA Sports

25. Ryan Suter - 89

Photo EA Sports

24. Anze Kopitar - 89

Photo EA Sports

23. Jonathan Toews - 89

Photo EA Sports

22. Sergei Bobrovsky - 89

Photo EA Sports

21. Tyler Seguin - 89

Photo EA Sports

20. Ryan Getzlaf - 89

Photo EA Sports

19. Nikita Kucherov - 89

Photo EA Sports

18. Patrice Bergeron - 89

Photo EA Sports

17. Nicklas Backstrom - 89

Photo EA Sports

16. Duncan Keith - 90

Photo EA Sports

15. Braden Holtby - 90

Photo EA Sports

14. Jamie Benn - 90

Photo EA Sports

13. Vladimir Tarasenko - 90

Photo EA Sports

12. Victor Hedman - 90

Photo EA Sports

11. Brent Burns - 90

Photo EA Sports

10. John Tavares - 90

Photo EA Sports

9. Steven Stamkos - 91

Photo EA Sports

8. Drew Doughty - 91

Photo EA Sports

7. Patrick Kane - 91

Photo EA Sports

6. Erik Karlsson - 91

Photo EA Sports

5. Alex Ovechkin - 92

Photo EA Sports

4. Carey Price - 92

Photo EA Sports

3. Evgeni Malkin - 92

Photo EA Sports

2. Sidney Crosby - 93

Photo EA Sports

1. Connor McDavid - 93