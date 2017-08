Après même pas deux mois d’accalmie, ça recommence à sentir le hockey. À moins que vous ayez fermé les livres avec la saison du Canadien. Dans ce cas-là, vous n’avez pas vu de matchs depuis plus de quatre mois. Vous devez avoir des fourmis dans les jambes. Mais c’est reparti dans les médias !

Depuis le début de la semaine, le Canadien refait parler de lui. Une question est sur toutes les lèvres :

Est-ce que le Canadien forme-t-il une meilleure équipe que l’an dernier ?

Pour ça, il lui faudrait aller plus loin qu’en première ronde dans les séries. Sinon, ça voudrait dire que le Tricolore connaîtrait, au mieux, une saison similaire à celle de l’an dernier ou, au pire, une exclusion des séries.

De la compagnie

Alors, êtes-vous optimistes ou pessimistes ?

Pour s’assurer d’une participation automatique aux séries, il faudrait que le Tricolore termine, comme l’an dernier, parmi les trois premiers rangs de la division Atlantique.

La tâche ne s’annonce pas facile.

Faisons une petite projection.

Si la malchance ne lui retombe pas dessus, Steven Stamkos sera à son poste de capitaine toute la saison avec le Lightning de Tampa Bay, qui a raté les séries pour la première fois en quatre ans la saison dernière.

Les Panthers de la Floride, exclus également des séries, miseront aussi, pour leur part, sur Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Aaron Ekblad, remis des blessures qu’ils ont subies l’an dernier.

Les jeunes Maple Leafs de Toronto pourraient poursuivre sur leur lancée. À moins qu’ils ne soient frappés par la guigne de la deuxième année.

Les Sénateurs d’Ottawa voudront montrer qu’ils ne se sont pas rendus en finale de l’Est par hasard. Par contre, la perte de Marc Méthot pourrait leur nuire.

Les Bruins, quant à eux, demeurent les Bruins.

Les Sabres de Buffalo pourraient faire un pas en avant avec leur nouvel entraîneur Phil Housley.

Reste les Red Wings de Detroit, qui sont en phase de reconstruction.

En ce qui a trait aux formations de la division Métropolitaine, les Capitals, les Penguins et les Blue Jackets possèdent encore les éléments pour atteindre le plateau des 100 points.

Donc, à défaut de se classer parmi les trois premières équipes au classement de sa division, une récolte d’au moins 95 points, chiffre obtenu par les Bruins et les Leafs la saison dernière, serait nécessaire au Canadien pour obtenir un laissez-passer pour le tournoi printanier.

Gros trou à la défense

À ce stade-ci, le travail de Marc Bergevin est inachevé. Il lui reste plus de 8,4 millions à dépenser, mais le marché des joueurs autonomes n’offre rien de valable pour combler ses besoins les plus criants, et ce n’est pas facile de réaliser des transactions.

La situation fait donc qu’à deux semaines du camp d’entraînement, Bergevin ne mise sur aucun défenseur possédant le potentiel pour jouer à la gauche de Shea Weber.

Karl Alzner et David Schlemko ne correspondent pas à ce profil, et Mark Streit, qui franchira la quarantaine en décembre, est d’un an l’aîné d’Andrei Markov, qu’ils ont laissé partir.

Un poste est disponible aussi au sein de la troisième paire de défenseurs, où Jordie Benn est assuré de sa place. Outre Streit, Brendan Davidson et Jakub Jerabek se veulent des candidats potentiels.

Méchante purge !

C’est incroyable de voir, d’ailleurs, comment la brigade défensive a été charcutée au cours des deux dernières années.

Le côté gauche, qui était formé la saison dernière de Nathan Beaulieu, Alexei Emelin et Markov, a été emporté par le raz-de-marée provoqué par l’élimination hâtive aux mains des Rangers, en avril dernier.

Jeff Petry et Brett Lernout sont les seuls rescapés encore avec l’organisation parmi les 15 défenseurs qui ont joué avec le grand club lors de la saison 2015-2016, qui s’était soldée par une non-participation aux séries.

En plus de Markov (KHL), Emelin (Nashville) et Beaulieu (Buffalo), les autres défenseurs partis sont P.K. Subban (Nashville), Tom Gilbert (Allemagne), Mark Barberio (Colorado), Greg Pateryn (Dallas), Joel Hanley (Arizona), Darren Dietz (KHL), Victor Bartley (Minnesota), Morgan Ellis (Suède), Jarred Tinordi (Pittsburgh) et Ryan Johnston (Suède).

Ça en dit long sur la relève qui existait à ce moment-là !

C’est à souhaiter que les Juulsen, Bourque, Mete et Brook sachent élever le calibre au cours des prochaines années.

Le choix de Claude Julien

De toute évidence, Claude Julien ne croit toujours pas qu’Alex Galchenyuk possède les ressources pour jouer au centre à ce moment-ci. D’où son intention d’utiliser Jonathan Drouin à l’essai à cette position lors du prochain camp d’entraînement.

L’entraîneur du Canadien n’a pas le choix. Car Marc Bergevin n’a toujours pas été en mesure de dénicher un centre numéro un pour son équipe, et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il puisse combler ce besoin par une transaction.

Plusieurs rêvent de voir John Tavares débarquer à Montréal l’an prochain, mais les Islanders de New York ne laisseront pas leur capitaine partir comme ça.

S’il fallait que les Islanders perdent Tavares au profit des joueurs autonomes l’an prochain, il ne leur resterait plus rien pour attirer leur clientèle qui se fait déjà tirer l’oreille pour assister à leurs matchs à Brooklyn.

Bon dans les deux positions

Drouin possède de belles habiletés. Il est spectaculaire. Les amateurs vont l’adorer.

À sa dernière saison junior, il s’était bien tiré d’affaire au centre, avec les Mooseheads de Halifax. Dans une entrevue accordée au collègue Jean-François Chaumont après son acquisition par le Tricolore, son entraîneur de l’époque, Dominique Ducharme, avait déclaré que Drouin pouvait tirer son épingle du jeu aussi bien au centre qu’à l’aile.

On ne tardera pas à le savoir.

Entre-temps, le nouveau venu prend toutes les dispositions pour s’acclimater à son nouvel environnement. Car la différence est grande entre regarder le Canadien à la télévision, comme Drouin l’a fait dans sa tendre jeunesse, et défendre ses couleurs sur la patinoire.

Drouin a passé l’été à s’entraîner avec son capitaine, Max Pacioretty, qui sera à ne pas en douter son ailier gauche durant les matchs préparatoires.

Il montre qu’il est vraiment heureux de se retrouver avec le Canadien et que la pression ne lui fait pas peur.

Le Lightning de Tampa Bay, c’est du passé pour lui.