Plaisir coupable ou vide abyssal?

En matière de téléréalité, la ligne est parfois mince entre plaisir coupable et vide abyssal. MusiquePlus proposera les deux ce jeudi soir, avec Barmaids et Les Kult.

Au plus grand plaisir des 400 000 téléspectateurs qui suivaient leurs aventures l’automne dernier, les filles de Barmaids reprendront du service à 21 h 30. Toujours aussi trash et attachantes, Marilyne, Jessica, Sandrine et Carolane n’ont pas beaucoup changé. Et c’est tant mieux. La langue bien pendue, elles sont toujours aussi naturelles devant l’objectif. Qu’on aime ou qu’on déteste, personne ne peut leur reprocher de manquer d’authenticité. Elles disent tout – absolument tout – ce qui leur passe par la tête, ce qui donne des répliques savoureuses qui feront un malheur sur Twitter.

Vanessa, alias Monique

Rythmé, le premier épisode nous raconte comment le quatuor gère sa célébrité naissante. La caméra suit également Marilyne au cabinet d’un expert en chirurgie esthétique, ce qui pousse Carolane à résumer la situation comme suit : « Marilyne veut se faire grossir les totons. » La jeune femme fera-t-elle le grand saut double D boucle piqué ? À suivre.

En attendant, on fait la connaissance de Vanessa, l’une des trois nouvelles barmaids qui apparaissent au générique de l’émission. Un peu garçon manqué, cette fan avouée du duckface possède un alter ego qui s’appelle Monique. Ça promet.

Mises en scène

Photo courtoisie

En ce qui concerne Les Kult, on s’imagine mal poursuivre l’aventure après avoir visionné la première demi-heure. Brossant le portrait d’un couple formé d’Oliver, copropriétaire des salons de barbier Maison privée, et Victoria, ex-actrice porno reconvertie en adepte de fitness, ce docuréalité manque crûment de chaleur.

Tout est trop mis en scène, comme cette série d’entrevues pour dénicher une nounou pour Landon, le jeune garçon des fougueux amants. Et quand la petite famille visite une agence de mannequinat pour enfants, ça sent le remplissage de temps à plein nez.

MusiquePlus présente Barmaids et Les Kult les jeudis à 21 h 30 et 22 h 30.

Morceaux choisis

« Mon parler va ben dans une taverne. Parce que j’parle mal en tabarn*k quand chu’s saoûle ! » - Carolane / Barmaids

« Vos seins, ça met d’l’ambiance dans la place. » - Vanessa / Barmaids

« Serge a un style un peu acteur porno années 70. » - Victoria / Les Kult

« Y a quatre catégories de gens : le monde normal, le monde qui savent boire, le monde qui sortent en cr*sse, pis y a nous autres. » - Marilyne / Barmaids

« Vanessa vient de Québec, mais elle a évolué, pis elle s’est en venue à Montréal. Elle a compris, elle : Québec, c’est plate en tabarn*k ! » - Sandrine / Barmaids