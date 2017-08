St-Gelais, Maltais, Hamelin et Dion iront aussi aux Jeux olympiques

Marianne St-Gelais, Valérie Maltais, François Hamelin et Pascal Dion ont été désignés, mercredi, pour compléter l’équipe de patinage de vitesse sur courte piste en vue des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang, en 2018.

La sélection de St-Gelais n’était qu’une formalité, elle qui avait fait une demande d’exemption. Une commotion cérébrale l’avait forcée de renoncer aux sélections olympiques plus tôt ce mois-ci.

«Ma participation aux Jeux de PyeongChang est confirmée et j’en suis très heureuse, a commenté St-Gelais, par voie de communiqué. Cette nomination représente une étape décisive en vue de mon dernier tour de piste olympique. Je tiens à remercier Patinage de vitesse Canada et son comité de sélection pour leur confiance à la suite de ma demande d’exemption lors des Sélections de l’équipe.

«Je me sens super bien, a-t-elle ajouté. Je suis déjà de retour sur la glace, prête physiquement et mentalement pour les premières épreuves de la Coupe du monde. Notre équipe olympique est un heureux mélange qui réunit l’expérience et la jeunesse. Nous serons des adversaires coriaces, croyez-moi!»

Valérie Maltais, qui a également raté les sélections en raison d’une commotion cérébrale, a été le choix discrétionnaire chez les femmes.

Du côté masculin, François Hamelin a vu sa demande d’exemption être acceptée, lui qui était en bonne position au classement avant de se blesser pendant les sélections olympiques. Pascal Dion a hérité du choix discrétionnaire, lui qui avait terminé quatrième au terme de ces mêmes sélections.

Samuel Girard, Charles Hamelin et Charle Cournoyer, qui avaient dominé la compétition, avaient déjà assuré leur participation aux Jeux de PyeongChang. Kim Boutin, Jamie Macdonald et Kasandra Bradette s’étaient qualifiées par la grande porte chez les femmes.